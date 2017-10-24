«Наши девки — лапочки»: женская сборная опять не выиграла в Петербурге

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В женском российском футболе есть тот случай, когда Надежда — реально надежда. Главная нападающая национальной команды Надежда Карпова не побоялась уехать в зарубежный чемпионат, чтобы, по ее словам, не зачахнуть в собственном. Ей уже посвящают кричалки болельщики, и сама Карпова не остается в долгу. Через свой инстаграм она раздавала билеты на матч российской сборной с Уэльсом. Всю свою квоту футболистка успешно реализовала.

В этом году она сыграла на Евро, но не блеснула: в трех матчах группового этапа Надежда сыграла в общей сумме 61 минуту и не забила голов. Тем не менее именно Карпова после турнира прорвалась за границу и подписала контракт с «Валенсией». Причем изначально она считала, что ее зовет не серьезный клуб, но вовремя помогла бывшая одноклубница по «Зоркому» Мария Руис, подсказавшая, что валенсийцы в прошлом сезоне едва не вышли в Лигу чемпионов. В сентябре Карпова посидела в запасе, а в октябре приняла участие во всех трех матчах «Валенсии»: два выхода на замену и одно появление в стартовом составе.

В сборной игра у Надежды не совсем получилась. Моментов у нее не было, больше в этом усердствовала Елена Данилова — творец исторической победы над Италией в финальной части Евро-2017. Она и соперников накручивала, и головой почти забила — Уэльс спасло лишь то, что мяч не дополз до линии ворот. Главный момент Карповой — попытка пробить через себя в конце матча, но вместо мяча она попала по шее соперницы и заработала желтую карточку.

Кроме Англии все по силам

Встреча с Уэльсом — вторая для женской сборной России в Петербурге за последнее время. Большинство игр футболистки проводят на пустой «Арене Химки». В апреле 2016-го команда Елены Фоминой проводила на малой арене «Петровского» ответственный матч с Венгрией и едва его не проиграла. Уступая в два мяча, россиянки отыграли отставание в последние пять минут и заработала одно очко. В ответной встрече сборная обыграла венгерок и пробила себе дорогу на чемпионат Европы. В финальной части футболистки добились победы в первом же туре, но затем проиграли мощным шведкам и немкам.

Статус игры с валлийской командой не менее важен. По итогам квалификации на ЧМ-2019 напрямую выйдут только первые места, а восемь вторых команд попадут в стыковые матчи. Чтобы конкурировать с Англией, надо обыгрывать всех остальных. Россиянки уже проиграли англичанкам 0:6, а побеждать других соперниц — очень даже можно. Россия идет в женском рейтинге ФИФА на 25-м месте (в отличие от мужской команды официальных матчей им хватает), а конкурентки из Уэльса, Казахстана, Боснии и Герцеговины — за пределами первой тридцатки.

Ничья = победа

Матч с венгерками собрал на малом «Петровском» редкий аншлаг — 2500 зрителей (если верить сайту РФС). Через год на женскую сборную посмотрели на 600 человек меньше. Но это тоже хорошо. Такое количество болельщиков на большой арене петербургского стадиона выглядело бы уныло. А так хотя бы ощущение заполненности есть. Да, загнали сектор курсантов, зато хоть кого-то игра захватывала. Тут и «Катюшу» исполнили, и хит спартаковских болельщиков «Знаешь ли ты». Еще одна группа болельщиков напевала кричалки про Карпову и про то, что «наши девки — лапочки».

Во второй тайме веселый тон сменился на футбольный, уже стали требовать голов. Забивать должны были хозяйки, но как часто бывает, едва не получилось наоборот. Перед добавленным временем Кейли Грин убежала один на один с Татьяной Щербак, и вратарь российской сборной поставила подножку форварду. Хорватский арбитр Весна Будимир не дала ни пенальти, ни желтую карточку за симуляцию.