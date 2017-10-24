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21:25 (мск), источник: ТАСС

Российские футболистки сыграли вничью со сборной Уэльса в матче отбора ЧМ-2019

ТАСС, 24 октября. Женская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Уэльса со счетом 0:0 в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Источник: ИТАР-ТАСС

В первом туре российская команда проиграла сборной Англии со счетом 0:6.

В следующем туре российская команда в гостях сыграет с командой Боснии и Герцеговины 5 апреля 2018 года. Сборная Уэльса встретится с командой Казахстана 24 ноября.

Российские футболистки набрали первое очко и занимают четвертое место в группе, команда Уэльса лидирует с 4 очками. Турнирное положение в первой отборочной группе: Уэльс — 4 очка (после двух матчей), Англия — 3 (1), Босния и Герцеговина — 3 (1), Россия — 1 (2), Казахстан — 0 (2).

В финальную стадию чемпионата мира напрямую пройдут победители группового этапа. Четыре лучшие команды из числа занявших вторые места (по результатам матчей с первой, третьей и четвертой командами в своей группе) поборются за оставшуюся путевку в стыковых встречах.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года.

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