Сборная Бразилии подтвердила, что планирует базироваться в Сочи на ЧМ-2018

Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) выбрала один из пятизвездочных отелей Сочи в качестве места базирования национальной сборной во время чемпионата мира. Бразильцы гарантировали себе выход в финальную часть мирового первенства в марте.

Читайте также Неймар. Остальные не важны

Гаспар заявил, что СBF уже занимается оформлением необходимых документов. «Еще остается завершить бюрократические процедуры. Вместе с главным тренером Тите и всем тренерским штабом мы расставили приоритеты», — сказал Тите, которого цитирует sportv.globo.com.

«Я надеюсь, что мы надолго задержимся на турнире, поэтому нам важно, чтобы для спортсменов были созданы комфортные условия. Когда игрок возвращается с матча, нужно, чтобы он попадал в хорошую атмосферу. Сочи подходит для этой цели», — добавил он.