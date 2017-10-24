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19:15 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Бразилии подтвердила, что планирует базироваться в Сочи на ЧМ-2018

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Координатор сборной Бразилии по футболу Эду Гаспар подтвердил, что команда планирует базироваться в Сочи во время чемпионата мира 2018 года в России.

Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) выбрала один из пятизвездочных отелей Сочи в качестве места базирования национальной сборной во время чемпионата мира. Бразильцы гарантировали себе выход в финальную часть мирового первенства в марте.

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Гаспар заявил, что СBF уже занимается оформлением необходимых документов. «Еще остается завершить бюрократические процедуры. Вместе с главным тренером Тите и всем тренерским штабом мы расставили приоритеты», — сказал Тите, которого цитирует sportv.globo.com.

«Я надеюсь, что мы надолго задержимся на турнире, поэтому нам важно, чтобы для спортсменов были созданы комфортные условия. Когда игрок возвращается с матча, нужно, чтобы он попадал в хорошую атмосферу. Сочи подходит для этой цели», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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