Расходы на подготовку и проведение ЧМ-2018 увеличены еще на 34,5 млрд руб

Источник: РИА "Новости"

Расходы на реализацию программы увеличатся с 643,55 миллиарда рублей до 678,06 миллиарда рублей. Отмечается, что из средств федерального бюджета будет выделено 390,2 миллиарда рублей, еще 91,9 миллиарда будет выделено из регионального бюджета. Кроме того, 195,8 миллиарда выделят юридические лица.

В мае расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 миллиарда рублей. Также в мае в проекте постановления правительства предлагалось увеличить расходы еще на 37 миллиардов рублей.