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13:53 (мск), источник: Р-Спорт

Расходы на подготовку и проведение ЧМ-2018 увеличены еще на 34,5 млрд руб

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России увеличены на 34,5 миллиарда рублей, сообщается в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"
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Расходы на реализацию программы увеличатся с 643,55 миллиарда рублей до 678,06 миллиарда рублей. Отмечается, что из средств федерального бюджета будет выделено 390,2 миллиарда рублей, еще 91,9 миллиарда будет выделено из регионального бюджета. Кроме того, 195,8 миллиарда выделят юридические лица.

В мае расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 миллиарда рублей. Также в мае в проекте постановления правительства предлагалось увеличить расходы еще на 37 миллиардов рублей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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