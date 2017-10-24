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13:37 (мск), источник: ТАСС

Виалли: ФИФА приняла правильное решение, отдав ЧМ-2018 России

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла верное решение, доверив России право проведения чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Италии Джанлука Виалли.

Источник: РИА "Новости"

В декабре 2010 года ФИФА определила места проведения сразу двух чемпионатов мира — в 2018 году турнир пройдет в России, а в 2022 — в Катаре.

«Для меня главный положительный момент заключается в том, что чемпионат мира пройдет в новой стране. С этой точки зрения ФИФА приняла абсолютно правильное решение. Думаю, с точки зрения организации все будет в порядке», — сказал Виалли.

«Что касается недовольства относительно решения дать следующие два чемпионата мира России и Катару, то ФИФА следует проводить выборы более прозрачно, чтобы не возникало вопросов», — добавил Виалли.

В составе сборной Италии Виалли становился бронзовым призером чемпионата мира (1990) и Европы (1988).

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