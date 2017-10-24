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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России выиграла второй матч на чемпионате мира по футболу 7×7

Любительская сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира по футболу 7×7 в Гватемале.

Встреча в группе D с Перу была интересна тем, что это было противостояние действующих чемпионов континентов сразу в трёх форматах: Россия является чемпионом Европы 8×8 2016 года, а также чемпионом Европы 6×6 2017 года, а Перу выиграла чемпионат Америки — 2017 в формате 7×7.

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Матч получился очень напряжённым и скупым на голевые моменты. Россия больше владела мячом и била по чужим воротам, но в целом нулевая ничья выглядит закономерным исходом противостояния.

По регламенту, если победителя по истечении двух таймов по 25 минут команды не выявили, назначается серия буллитов. Перуанцы реализовали первую попытку, в то время как Ильнар Жамалетдинов не смог переиграть голкипера, но затем Денис Коршиков выиграл две подряд дуэли у форвардов соперника, а Сергей Кутузов и Сергей Иванов у россиян были точны, принеся нашей команде вторую победу на мундиале.

Теперь в третьем туре группового этапа команду Дмитрия Смирнова ждёт стыковой матч с одним из участников группы В, в которой также представлены три команды.

Это будет либо Аргентина, либо Бразилия, а встреча состоится 27 октября либо в 4:00, либо в 6:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 7×7. Группа D. 2 тур.

Россия — Перу — 0:0 (по буллитам — 2:1).

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