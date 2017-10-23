Комиссия кабмина одобрила проект закона о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Ответственность также предлагается установить за незаконную продажу документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира. Отмечается, что правонарушением будет считаться реализация билетов или документов без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями ФИФА или изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов на матчи чемпионата мира. Также предусматривается административная ответственность за реализацию поддельных входных билетов.

За незаконную продажу билетов и документов предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей, также к ним может быть применено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штрафы для юридических лиц предлагается установить в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, также к ним может быть применено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За реализацию поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение таких входных билетов, граждан предлагается штрафовать на 50 тыс. — 70 тыс. рублей; для должностных лиц штрафы составят — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроектом предусматривается сокращенный, 10-дневный срок рассмотрения судом таких дел.