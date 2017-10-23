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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России начала с победы чемпионат мира по футболу 7×7

Любительская сборная России начала с победы чемпионат мира по футболу 7×7 в Гватемале, обыграв в стартовом поединке турнира одну из лучших команд Южной Америки — Эквадор.

Матч проходил при 30-градусной жаре и под проливным дождём, но уже в дебюте игры Сергей Кутузов открыл счёт, послав мяч в эквадорские ворота пяткой.

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Южноамериканцы быстро ответили голом Росалеса, но после этого до перерыва забивали только подопечные Дмитрия Смирнова. Антон Горячев вывел национальную команду вперёд во второй раз, его поддержали Ильнар Жамалетдинов и Эдуард Уразаков, а затем эквадорцы под прессингом отправили мяч в собственные ворота.

Во второй половине встречи южноамериканцы отквитали один мяч, но Горячев вскоре оформил дубль, а последние 15 минут встречи прошли без голов.

Россия начала мундиаль с победы и во втором туре сыграет 24 октября в 4:00 мск со сборной Перу. В третьем туре россияне встретятся с одной из команд группы В, где также представлены три сборные. Две лучшие команды из подгруппы D выйдут в четвертьфинал.

Чемпионат мира по футболу 7×7. Группа D. 1-й тур

Эквадор — Россия — 2:6 (1:5)

Голы: Росалес, Эскудеро — Горячев-2, Кутузов, Жамалетдинов, Уразаков, автогол.

Положение в группе: 1. Россия — 3 очка (1 игра), 2. Перу — 0 (0), 3. Эквадор — 0 (1).

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