Сборная России начала с победы чемпионат мира по футболу 7×7

Южноамериканцы быстро ответили голом Росалеса, но после этого до перерыва забивали только подопечные Дмитрия Смирнова. Антон Горячев вывел национальную команду вперёд во второй раз, его поддержали Ильнар Жамалетдинов и Эдуард Уразаков, а затем эквадорцы под прессингом отправили мяч в собственные ворота.



Во второй половине встречи южноамериканцы отквитали один мяч, но Горячев вскоре оформил дубль, а последние 15 минут встречи прошли без голов.



Россия начала мундиаль с победы и во втором туре сыграет 24 октября в 4:00 мск со сборной Перу. В третьем туре россияне встретятся с одной из команд группы В, где также представлены три сборные. Две лучшие команды из подгруппы D выйдут в четвертьфинал.



Чемпионат мира по футболу 7×7. Группа D. 1-й тур



Эквадор — Россия — 2:6 (1:5)



Голы: Росалес, Эскудеро — Горячев-2, Кутузов, Жамалетдинов, Уразаков, автогол.



Положение в группе: 1. Россия — 3 очка (1 игра), 2. Перу — 0 (0), 3. Эквадор — 0 (1).