Mirror: Около 1200 английских футбольных хулиганов получили право приехать на ЧМ-2018

Сообщается, что около 3000 хулиганов были лишены права на выезд из Англии по решению суда. Они должны были сдавать свои паспорта на время проведения крупных международных турниров. По информации издания, у 1200 из них истек срок действия запрета на выезд за границу. Около двух тысяч фанатов по-прежнему под запретом на выезд из Англии.
Наибольшее количество запретов англичанам было выдано перед чемпионатом мира по футболу 2010 года, в Южную Африку не смогли поехать 3200 болельщиков.
В июне 2016 года во французском Марселе на групповом этапе чемпионата Европы прошел матч сборных Англии и России (1:1). Большой резонанс получили погромы, произошедшие перед игрой, в которых участвовали болельщики обеих сборных.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.