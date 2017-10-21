Mirror: Около 1200 английских футбольных хулиганов получили право приехать на ЧМ-2018

Сообщается, что около 3000 хулиганов были лишены права на выезд из Англии по решению суда. Они должны были сдавать свои паспорта на время проведения крупных международных турниров. По информации издания, у 1200 из них истек срок действия запрета на выезд за границу. Около двух тысяч фанатов по-прежнему под запретом на выезд из Англии.