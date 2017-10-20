В Панаме хотят назвать стадион в честь игрока, чей гол вывел сборную на ЧМ-2018

Такую идею высказал панамский политик Дайанара Касерес, который предлагает изменить название местного стадиона в честь Торреса.
«Стадион, который у нас есть в Аррайяне, он для футбола и для бейсбола, называется El Mystic, но у него нет определённого имени. Я думаю, что самое подходящее время отдать почести выдающемуся спортсмену, который хоть он не родился в Аррайяне, но жил здесь много лет и учился в Институте Фернандо де Лессепса», — цитирует Касереса Mi Diario.
Новое название стадиона также будет сопровождаться реконструкцией объекта, а мэр Аррайяна намерен выделить средства для арены в 2018 году.
В заключительной домашней игре отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Коста-Рики (2:1) Торрес забил мяч на 88-й минуте, который обеспечил Панаме участие в финальной части турнира.