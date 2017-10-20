В Панаме хотят назвать стадион в честь игрока, чей гол вывел сборную на ЧМ-2018

«Стадион, который у нас есть в Аррайяне, он для футбола и для бейсбола, называется El Mystic, но у него нет определённого имени. Я думаю, что самое подходящее время отдать почести выдающемуся спортсмену, который хоть он не родился в Аррайяне, но жил здесь много лет и учился в Институте Фернандо де Лессепса», — цитирует Касереса Mi Diario.