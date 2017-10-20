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15:29 (мск), источник: ТАСС

Кубок чемпионата мира по футболу на два дня привезли в Курск

КУРСК, 20 октября. /ТАСС/. Кубок чемпионата мира по футболу презентовали в пятницу в Курске. В предстоящие выходные посмотреть на него и сфотографироваться с трофеем сможет любой желающий, сообщили организаторы мероприятия во время презентации в спортивно-концертном комплексе города.

«Единственный в своем роде спортивный трофей будет выставлен в спортивном зале одного из крупных торгово-развлекательных центров города 21 и 22 октября. Посмотреть на него и сфотографироваться рядом сможет любой желающий с 10:00 до 21:00 по московскому времени», — сказали организаторы.

В торжественной церемонии презентации кубка приняли участие губернатор Курской области Александр Михайлов, глава городской администрации Николай Овчаров и представитель Международной федерации футбола (ФИФА) Лукас Рахов.

«Мы искренне благодарим Международную федерацию футбола, которая предоставила эту уникальную возможность. Подготовка к чемпионату мира по футболу стала стимулом приобщения молодежи к спорту», — отметил губернатор. Он также добавил, что более трети населения Курской области систематически занимается физкультурой и спортом. Самым популярным видом является футбол.

Лукас Рахов, представляющий в туре кубка Международную федерацию футбола выразил уверенность в том, что куряне «смогут прочувствовать праздничную атмосферу предстоящего чемпионата».

Курск стал 11-м по счету городом, где побывал кубок предстоящего чемпионата мира по футболу. После столицы соловьиного края его привезут в Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. В мае 2018 года, после проведения международного этапа кубка, он вновь вернется в Россию и посетит Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт- Петербург и Москву.

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