Кубок чемпионата мира по футболу на два дня привезли в Курск

«Единственный в своем роде спортивный трофей будет выставлен в спортивном зале одного из крупных торгово-развлекательных центров города 21 и 22 октября. Посмотреть на него и сфотографироваться рядом сможет любой желающий с 10:00 до 21:00 по московскому времени», — сказали организаторы.

В торжественной церемонии презентации кубка приняли участие губернатор Курской области Александр Михайлов, глава городской администрации Николай Овчаров и представитель Международной федерации футбола (ФИФА) Лукас Рахов.

«Мы искренне благодарим Международную федерацию футбола, которая предоставила эту уникальную возможность. Подготовка к чемпионату мира по футболу стала стимулом приобщения молодежи к спорту», — отметил губернатор. Он также добавил, что более трети населения Курской области систематически занимается физкультурой и спортом. Самым популярным видом является футбол.

Лукас Рахов, представляющий в туре кубка Международную федерацию футбола выразил уверенность в том, что куряне «смогут прочувствовать праздничную атмосферу предстоящего чемпионата».