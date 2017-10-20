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15:23 (мск), источник: ТАСС

Дворкович не сомневается в готовности «Самара-Арены» к ЧМ-2018 по футболу

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не сомневается, что стадион «Самара-Арена» будет готов к чемпионату мира по футболу. Об этом он сообщил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире канала «Россия 24», что арена готова на 65%, но работы будут завершены в срок. Во время визита инспекции Международной федерации футбола (ФИФА) в Самару руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер рассказал, что оснований для того, что город будет лишен права проведения турнира, нет.

«Стадион в Самаре будет готов к чемпионату. Еще октябрь, и все будет готово — не сомневайтесь. Калининград будет готов к началу января, по Нижнему Новгороду транспортом занимаемся в отдельном режиме, — сказал Дворкович. — В Санкт-Петербурге еще предстоит доделать транспортные развязки. Мы в графике — все идет нормально».

По словам Дворковича, основные подготовительные этапы подготовки России к чемпионату мира завершаются. «То же самое касается аэропортов в городах, которые будут открыты в декабре-январе. А дальше начнется работа волонтеров, СМИ: нужно делать все, что нужно, чтобы получился футбольный праздник», — отметил он.

Сборная России проведет товарищеские матчи 11 ноября с командой Аргентины в «Лужниках», 14 ноября — в Санкт- Петербурге с испанцами и 23 марта с бразильцами также в «Лужниках». «Если постараюсь, буду на этих матчах, в зависимости от графика. Эти сборные всегда являются фаворитами, будем с ними бороться», — подчеркнул он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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