Дворкович не сомневается в готовности «Самара-Арены» к ЧМ-2018 по футболу
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/.
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/.
Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире канала «Россия 24», что арена готова на 65%, но работы будут завершены в срок. Во время визита инспекции Международной федерации футбола (ФИФА) в Самару руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер рассказал, что оснований для того, что город будет лишен права проведения турнира, нет.
«Стадион в Самаре будет готов к чемпионату. Еще октябрь, и все будет готово — не сомневайтесь. Калининград будет готов к началу января, по Нижнему Новгороду транспортом занимаемся в отдельном режиме, — сказал Дворкович. — В
По словам Дворковича, основные подготовительные этапы подготовки России к чемпионату мира завершаются. «То же самое касается аэропортов в городах, которые будут открыты в
Сборная России проведет товарищеские матчи 11 ноября с командой Аргентины в «Лужниках», 14 ноября — в Санкт- Петербурге с испанцами и 23 марта с бразильцами также в «Лужниках». «Если постараюсь, буду на этих матчах, в зависимости от графика. Эти сборные всегда являются фаворитами, будем с ними бороться», — подчеркнул он.
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