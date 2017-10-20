Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Вы пьяны": запись разговора друга Марьянова со скорой - СМИ
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Еврокубки
19.10
Аталанта3
Аполлон1
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги Европы
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
16Мария Шарапова. Ранний вылет
10«Интер» победил «Милан» в дерби
13:53 (мск), источник: ТАСС

Как изменятся города России в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские города, где менее чем через год пройдут матчи чемпионата мира по футболу, постепенно преобразуются к главному спортивному событию в новейшей истории России.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин 3 октября на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту, которое было посвящено подготовке России к чемпионату мира, обратил внимание на то, что стадионы и другие объекты предстоящего чемпионата будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. По словам главы государства, не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора.

В некоторых городах работы по благоустройству территорий только начались, однако власти регионов, опираясь на общественное мнение, уверены, что объекты будут сданы в срок.

Все для людей

В столице Мордовии Саранске идет планирование рекреационных зон, скверов и новых парков вокруг объектов ЧМ 2018. «Вблизи строящегося стадиона “Мордовия-Арена” уже сейчас начинается проект по обустройству городской набережной, где появятся велосипедные дорожки, игровые и смотровые площадки, кафе. В планах — строительство небольших пристаней и лодочных станций, где в летнее время возможно проведение соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Для удобства горожан рядом с набережной предусмотрена большая автопарковка», — сообщили ТАСС в региональном Министерстве целевых программ, которое координирует работу по подготовке Саранска к чемпионату.

В Нижнем Новгороде, согласно проекту «Комфортная городская среда», будет благоустроено четыре общественные территории, которые приближены к объектам ЧМ-2018. Среди них главная пешеходная улица города Большая Покровская, два сквера на площади Минина, где будет располагаться фан-зона, а также площадь Киселева — именно с нее гости начнут знакомство с Нижним Новгородом после аэропорта.

Кроме того, запланировано благоустройство Мещерского озера, где будет сформирован бульвар с пешеходными зонами. На выбор этих общественных территорий путем голосования повлияли и жители города.

Мнение горожан сыграло значимую роль и при благоустройстве территории вокруг «Казань Арены». «Казань стала законодателем учета мнения граждан при благоустройстве. Мы не проводим публичные слушания, уже сформировав готовый проект, а сначала идем к людям и спрашиваем у них, что они хотят. А потом приносим им на утверждение проекты, для которых техническим заданием является пожелания граждан. И только после подтверждения начинаем работать», — отметила в беседе с ТАСС помощник президента Татарстана Наталия Фишман.

В Самаре к началу ноября должна закончиться масштабная реконструкция главной площади — площади имени Куйбышева. В дни ЧМ на ней будет располагаться фан-зона, где планируется трансляция матчей. Идут работы и в старейшем парке Самары — Струковском саду. Подобного масштаба работ по благоустройству в знаковых местах города не было несколько десятилетий.

Шестикратный рост финансирования дорожного ремонта

В преддверии чемпионата мира по футболу Нижний Новгород получил значительно больше средств на ремонт дорог. «На этот год из (бюджета) федерации нам выделили 1,2 млрд рублей, плюс 1 млрд — из (бюджета) области, плюс 30 млн — это то минимальное софинансирование, которое предоставил город. На эту сумму на сегодняшний день выполнен ремонт 1,63 млн квадратных метров автомобильных дорог », — рассказал ТАСС заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

По его словам, до этого, около 6−7 лет, на ремонт дорог в городе финансирования не хватало, выделялось всего около 300−400 млн рублей. Деньги шли на то, чтобы залатать максимально изношенные участки, а также на поддержку основной центральной сети, на которую приходится высокий трафик движения общественного и личного автотранспорта.

В Санкт-Петербурге по сложившейся многолетней традиции благоустройство территории после строительства любого объекта закладывается в договор с подрядчиком. Озеленение, благоустройство и установка художественной подсветки проводились и компанией-подрядчиком на транспортной развязке на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Благодаря этой развязке улучшилась транспортная ситуация на въезде в город со стороны Пулково и в двух соседних районах.

В Екатеринбурге на ремонт улично-дорожной сети в 2017 году выделено более 1,5 млрд рублей. «Основная задача — привести в порядок дороги по гостевым маршрутам отборочных матчей чемпионата мира по футболу. Специалисты определили перечень из 67 объектов, на которых необходимо выполнить работы по ремонту верхнего слоя дорожного покрытия», — пояснили в мэрии.

Глобальные перемены произошли в дорожной сфере произошли и в Волгограде, где с 2014 года отремонтировано 250 км дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия.

Вокруг спортивных объектов

Благоустройству территории вокруг стадиона «Нижний Новгород» в городе и области уделяется особое внимание, так как его возвели на пустыре в историческом районе Стрелки — месте слияния двух рек — Оки и Волги. Как отметили в пресс- службе компании АО «Стройтрансгаз» — генерального подрядчика строительства стадиона, площадь благоустраиваемого участка вокруг спортивного объекта составляет более 150 тысяч квадратных метров.

На этой территории будут расположены парковки, дороги для проезда автотранспорта, пешеходные тротуары и четыре газонных участка, которые планируется использовать в качестве питомников для футбольного поля. На них будут высеиваться несколько сортов газонной травы райграс, которая в случае форс-мажорных обстоятельств будет внедряться на поле стадиона.

В Ростовской области ведутся работы по благоустройству левого берега Дона, где находится стадион «Ростов-Арена». Как сообщила пресс-служба губернатора региона, из резервного фонда областного бюджета выделено более 23,5 млн рублей на закупку специальной техники для благоустройства левобережной зоны.

«Многофункциональные установки класса амфибия обладают уникальными возможностями, например, плавучесть и низкое давление на грунт, что позволяет работать в сложной местности. Эта спецтехника особенно пригодится при уборке камыша и другой растительности в районе стадиона “Ростов- Арена” и всей левобережной зоны», — отметили в пресс- службе, добавив, что подобной техники в Ростовской области еще не было.

В Волгограде у стадиона «Волгоград Арена» будет разбита парковая зона, а на берегу Волги, в непосредственной близости от арены, оборудован новый городской пляж.

В Екатеринбурге в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года администрацией города разработана концепция по организации раздельного сбора и утилизации отходов. Организация раздельного сбора будет осуществляться на территориях трех тренировочных площадок — спорткомплексов «Калининец», «Урал», и «Химмаш», а также на территории фан-зоны — Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского и в радиусе 1,5 км вокруг «Екатеринбург-Арены».

Работы по благоустройству к чемпионату мира по футболу ведутся и в Пензе. И хотя город не будет принимать матчи, но здесь разместится тренировочная база одной из команд- участниц — стадион «Зенит». «Нам необходимо не только провести строительно-ремонтные работы на самом спортивном комплексе “Зенит”, но и активно провести ремонт фасадов жилых домов и офисов, расположенных по пути следования к стадиону, привести в порядок ограждения и газоны на маршруте футболистов. Сроки поджимают, но мы должны успеть», — пояснил ТАСС мэр города Виктор Кувайцев.

Информационное сопровождение

Оформление Ростова-на-Дону будет осуществляться по двум направлениям. Первое — это создание общего праздничного облика города-организатора, а именно размещение символики ЧМ на декоративных объемно-пространственных элементах, малых архитектурных формах, на всех видах городского общественного транспорта, в витринах. Второе направление — это рекламно-информационное сопровождение мундиаля, которое включает размещение рекламных конструкций на территории города в соответствии с утвержденной схемой.

Что касается праздничного оформления Сочи к чемпионату мира по футболу, здесь будут размещены баннеры, установлены дополнительные цветочные клумбы, декоративно-световые консоли.

«Кричащих проблем в городе нет и не было. Наоборот, мы только улучшаем качество жизни гостей и жителей. Это, например, касается транспортного обеспечения. В рамках подготовки к ЧМ решаются вопросы, связанные с перевозкой пассажиров. Так, из краевого бюджета выделено свыше 320 млн рублей на приобретение транспорта», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

 Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"
Песков: Госструктуры США через НПО оказывают давление на МОК по вопросу участия РФ в Играх
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги Европы
Салах признан игроком недели в ЛЧ, Промес занял 3-е место
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Болельщики: Уже со 2-й минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
Новости
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь