Как изменятся города России в преддверии ЧМ-2018
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские города, где менее чем через год пройдут матчи чемпионата мира по футболу, постепенно преобразуются к главному спортивному событию в новейшей истории России.
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские города, где менее чем через год пройдут матчи чемпионата мира по футболу, постепенно преобразуются к главному спортивному событию в новейшей истории России.
Владимир Путин 3 октября на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту, которое было посвящено подготовке России к чемпионату мира, обратил внимание на то, что стадионы и другие объекты предстоящего чемпионата будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. По словам главы государства, не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора.
В некоторых городах работы по благоустройству территорий только начались, однако власти регионов, опираясь на общественное мнение, уверены, что объекты будут сданы в срок.
Все для людей
В столице Мордовии Саранске идет планирование рекреационных зон, скверов и новых парков вокруг объектов ЧМ 2018. «Вблизи строящегося стадиона “Мордовия-Арена” уже сейчас начинается проект по обустройству городской набережной, где появятся велосипедные дорожки, игровые и смотровые площадки, кафе. В планах — строительство небольших пристаней и лодочных станций, где в летнее время возможно проведение соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Для удобства горожан рядом с набережной предусмотрена большая автопарковка», — сообщили ТАСС в региональном Министерстве целевых программ, которое координирует работу по подготовке Саранска к чемпионату.
В Нижнем Новгороде, согласно проекту «Комфортная городская среда», будет благоустроено четыре общественные территории, которые приближены к объектам ЧМ-2018. Среди них главная пешеходная улица города Большая Покровская, два сквера на площади Минина, где будет располагаться
Кроме того, запланировано благоустройство Мещерского озера, где будет сформирован бульвар с пешеходными зонами. На выбор этих общественных территорий путем голосования повлияли и жители города.
Мнение горожан сыграло значимую роль и при благоустройстве территории вокруг «Казань Арены». «Казань стала законодателем учета мнения граждан при благоустройстве. Мы не проводим публичные слушания, уже сформировав готовый проект, а сначала идем к людям и спрашиваем у них, что они хотят. А потом приносим им на утверждение проекты, для которых техническим заданием является пожелания граждан. И только после подтверждения начинаем работать», — отметила в беседе с ТАСС помощник президента Татарстана Наталия Фишман.
В Самаре к началу ноября должна закончиться масштабная реконструкция главной площади — площади имени Куйбышева. В дни ЧМ на ней будет располагаться
Шестикратный рост финансирования дорожного ремонта
В преддверии чемпионата мира по футболу Нижний Новгород получил значительно больше средств на ремонт дорог. «На этот год из (бюджета) федерации нам выделили 1,2 млрд рублей, плюс 1 млрд — из (бюджета) области, плюс 30 млн — это то минимальное софинансирование, которое предоставил город. На эту сумму на сегодняшний день выполнен ремонт 1,63 млн квадратных метров автомобильных дорог », — рассказал ТАСС заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Роман Ухабин.
По его словам, до этого, около 6−7 лет, на ремонт дорог в городе финансирования не хватало, выделялось всего около 300−400 млн рублей. Деньги шли на то, чтобы залатать максимально изношенные участки, а также на поддержку основной центральной сети, на которую приходится высокий трафик движения общественного и личного автотранспорта.
В
В Екатеринбурге на ремонт
Глобальные перемены произошли в дорожной сфере произошли и в Волгограде, где с 2014 года отремонтировано 250 км дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия.
Вокруг спортивных объектов
Благоустройству территории вокруг стадиона «Нижний Новгород» в городе и области уделяется особое внимание, так как его возвели на пустыре в историческом районе Стрелки — месте слияния двух рек — Оки и Волги. Как отметили в пресс- службе компании АО «Стройтрансгаз» — генерального подрядчика строительства стадиона, площадь благоустраиваемого участка вокруг спортивного объекта составляет более 150 тысяч квадратных метров.
На этой территории будут расположены парковки, дороги для проезда автотранспорта, пешеходные тротуары и четыре газонных участка, которые планируется использовать в качестве питомников для футбольного поля. На них будут высеиваться несколько сортов газонной травы райграс, которая в случае
В Ростовской области ведутся работы по благоустройству левого берега Дона, где находится стадион «Ростов-Арена». Как сообщила
«Многофункциональные установки класса амфибия обладают уникальными возможностями, например, плавучесть и низкое давление на грунт, что позволяет работать в сложной местности. Эта спецтехника особенно пригодится при уборке камыша и другой растительности в районе стадиона “Ростов- Арена” и всей левобережной зоны», — отметили в пресс- службе, добавив, что подобной техники в Ростовской области еще не было.
В Волгограде у стадиона «Волгоград Арена» будет разбита парковая зона, а на берегу Волги, в непосредственной близости от арены, оборудован новый городской пляж.
В Екатеринбурге в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года администрацией города разработана концепция по организации раздельного сбора и утилизации отходов. Организация раздельного сбора будет осуществляться на территориях трех тренировочных площадок — спорткомплексов «Калининец», «Урал», и «Химмаш», а также на территории
Работы по благоустройству к чемпионату мира по футболу ведутся и в Пензе. И хотя город не будет принимать матчи, но здесь разместится тренировочная база одной из команд- участниц — стадион «Зенит». «Нам необходимо не только провести
Информационное сопровождение
Оформление
Что касается праздничного оформления Сочи к чемпионату мира по футболу, здесь будут размещены баннеры, установлены дополнительные цветочные клумбы,
«Кричащих проблем в городе нет и не было. Наоборот, мы только улучшаем качество жизни гостей и жителей. Это, например, касается транспортного обеспечения. В рамках подготовки к ЧМ решаются вопросы, связанные с перевозкой пассажиров. Так, из краевого бюджета выделено свыше 320 млн рублей на приобретение транспорта», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве,