Песков: Россия будет рада приветствовать среди гостей ЧМ-2018 бывших глав ФИФА и УЕФА

«Чемпионат мира по футболу — это большой праздник футбола, и все гости будут здесь приветствоваться. Разумеется, будут приветствоваться и старые друзья. Вы знаете, что с Блаттером у Путина давние дружеские отношения, он хорошо знаком и с Платини. Поэтому, конечно, их будут рады видеть в Москве», — сказал Песков.

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер сообщил ранее, что Путин пригласил его посетить чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. По его словам, приглашение поучил и бывший глава УЕФА Мишель Платини.

В ФИФА, в свою очередь, сообщили, что не видят никакого нарушения кодекса этики в присутствии бывшего президента организации на чемпионате мира, так как «Блаттер больше не является официальным лицом».