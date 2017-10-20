Число билетов четвертой категории для граждан РФ на матчи ЧМ-2018 не изменится

«Число остается прежним, как и цена — от 1250 рублей для матчей группового этапа. Вчера у нас была встреча, посвященная категоризации, все обязательства должны быть соблюдены. Они касаются 350 тысяч билетов четвертой категории только для россиян. Это больше десяти процентов от всех билетов», — сказала Самура.

Прием заявок на билеты на матчи чемпионата мира стартовал 14 сентября. За месяц поступило более 2 млн заявок.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.