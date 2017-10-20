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13:29 (мск), источник: Onedivision.ru

В Межконтинентальном турнире в Сочи завершился групповой этап

На I Межконтинентальном турнире по футболу «Навстречу Чемпионату мира 2018» в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов завершился групповой этап, по итогам которого определились пары для финального дня соревнований.

Сборная НСФЛ с рекордным счётом разгромила соперников из Америки и вышла в финал соревнований, а сборная МСФС обеспечила право участвовать в матче за бронзу после трудовой победы над командой Африки.

Финальный день соревнований состоится 21 октября. Команды Азии и Африки разыграют итоговое пятое место (10:00), сборные МСФС и Америки поспорят за бронзу (12:00), а вишенкой на торте футбольного дня станет финальный матч за звание первого победителя Межконтинентального турнира между командами НСФЛ и Европы (14:30). Учитывая подбор игроков в обеих командах, матч получится достойным финала.

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