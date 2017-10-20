В Межконтинентальном турнире в Сочи завершился групповой этап

Сборная НСФЛ с рекордным счётом разгромила соперников из Америки и вышла в финал соревнований, а сборная МСФС обеспечила право участвовать в матче за бронзу после трудовой победы над командой Африки.

Финальный день соревнований состоится 21 октября. Команды Азии и Африки разыграют итоговое пятое место (10:00), сборные МСФС и Америки поспорят за бронзу (12:00), а вишенкой на торте футбольного дня станет финальный матч за звание первого победителя Межконтинентального турнира между командами НСФЛ и Европы (14:30). Учитывая подбор игроков в обеих командах, матч получится достойным финала.