Cборная Исландии ставит задачу на ЧМ-2018 выйти в 1/8 финала

Источник: AFP 2017

Сборная Исландии стала победителем европейской отборочной группы I, набрав 22 очка (7 побед, 1 ничья, 2 поражения) в 10 матчах и впервые пробилась на чемпионат мира.

«Не стоит думать, что успех на Евро вскружил нам голову — мы ставим реалистичные задачи. Мы хотим выйти из группы и сыграть в 1/8 финала чемпионата мира», — сказал Бергссон.

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«Мы были буквально опустошены и в хорошем смысле в шоке от случившегося (выхода команды на чемпионат мира — прим. ТАСС), — продолжил собеседник ТАСС. — Нам удалось показать силу нашего духа, это трудно передать словами. Празднования и гулянья продолжались всю ночь в центре Рейкьявика. А футболисты отмечали это событие вместе с болельщиками».

«Нам удалось добиться успеха за счет того, что у нас выросло необыкновенное футбольное поколение, которое постоянно прогрессирует. Эти ребята работают над собой ежедневно, чтобы постоянно улучшать свою игру. Наше развитие продолжалось годами и до сих пор двигается вперед. Также не стоит забывать о специалистах, которые работают с игроками, их вклад в это достижение тоже не стоит недооценивать», — отметил глава KSI.

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Футбол — спорт номер один в Исландии

В прошлом году исландцы первый раз в истории выступили на чемпионате Европы и дошли на турнире до четвертьфинала, обыграв в 1/8 финала англичан (2:1).

«Евро сложился для нас фантастически, ведь мы сумели дойти до четвертьфинала, хотя впервые принимали участие в крупном турнире, — считает Бергссон. — Тысячи болельщиков приехали во Францию поддержать команду, трудно передать словами то, что творилось в стране после победы над Англией в 1/8 финала. Безусловно, этот успех объединил всю страну вокруг национальной команды. Это незабываемые впечатления, которые мы до сих пор вспоминаем с теплотой».

После исторической победы исландцев над англичанами в 1/8 финала чемпионата Европы появилась информация, что 27 июня (день, когда состоялся матч) может стать в Исландии выходным днем. «Это была хорошая идея. Она обсуждалось на уровне руководства страны, но так и не была принята. Тем не менее мы никогда не забудем тот день», — сказал председатель KSI.

Также собеседник ТАСС рассказал о развитии футбола в Исландии. «Сейчас футбол является спортом номер один — как и в других странах, дети в Исландии идут заниматься в школы, имея мечту стать профессиональными футболистами, чтобы играть за национальную сборную или выступать за границей. Интерес к футболу растет на протяжении многих лет. У нас появилось много футбольных объектов, в школах работают квалифицированные специалисты, поэтому сейчас мы пожинаем плоды в лице отличного поколения футболистов, которые успешно выступают за сборную страны», — сообщил Бергссон.

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В Россию приедет не меньше исландцев, чем на Евро-2016

Население Исландии составляет приблизительно 340 тысяч человек. Восемь процентов из них прошлым летом посетило чемпионат Европы во Франции. По словам главы KSI, в Россию приедет примерно столько же исландских болельщиков.

«Надеемся, что в Россию приедет не меньше исландских болельщиков, чем было на Евро во Франции. Возможно, им придется несколько труднее в плане перемещений, все-таки Россия самая большая страна в мире, но это не помешает фанатам из Исландии приехать на чемпионат мира. Их будет много, но точную цифру сейчас трудно назвать», — сказал Бергссон.

«Это необыкновенный опыт для наших жителей и дело касается не только футбола, — продолжил функционер. — В России есть что посмотреть, здесь много памятников архитектуры и богатое культурное наследие. Многие исландские болельщики руководствовались этим фактором при принятии решения ехать на чемпионат мира».

Бергссон рассказал, что в Исландии проданы все авиабилеты на рейсы в Россию на время проведения мирового первенства. «У нас проданы все авиабилеты в Россию на время чемпионата мира, поэтому нам предстоит пустить дополнительные рейсы, чтобы все желающие смогли добраться до России. Мы оптимистично смотрим на решение этой проблемы», — рассказал собеседник ТАСС.

Президент Исландии Гудни Йоханнессон является поклонником футбола. Он посещал матчи команды во время Евро-2016, причем наблюдал за играми с фанатской трибуны. «Он большой футбольный болельщик и наверняка захочет лично поддержать сборную страны в России», — сказал Бергссон.

Председатель KSI рассказал, откуда у исландских болельщиков появилась традиция поддерживать команду с помощью хлопков. После удара барабана фанаты вскидывают над головой руки, хлопают ладонями и синхронно выдыхают: «Ху». Темп постепенно нарастает, барабанный бой и выкрики учащаются. «Идея пришла к нам из Шотландии, от болельщиков одного из местных клубов, но исландцы ее несколько изменили — теперь это стало традицией», — сказал Бергссон.

«Выбрали Геленджик, потому что там тепло»

Исландская команда во время чемпионата мира в России будет базироваться в Геленджике. «Выбор этой базы связан с ее инфраструктурой и расположением — все-таки там тепло. Мы посчитали, что нам будет удобно добираться оттуда до места проведения матчей. Думаю, у нас не будет разочарований относительно этой базы, когда турнир начнется», — считает председатель KSI.

В составе сборной Исландии выступают защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон и защитник «Ростова» Сверрир Ингасон. «Они тепло отзывались о России. Им нравится выступать в российском чемпионате, ведь они получают ценный опыт. Думаю, он им поможет на чемпионате мира», — считает Бергссон.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Кроме этого, в регионах РФ создаются базы, на которых будут жить и тренироваться между матчами национальные сборные.