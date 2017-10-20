Сборная НСФЛ разгромила сборную Америки

Матч с первых минут пошёл по сценарию российских студентов, которые забили трижды за 8 стартовых минут встречи.

￼Дублями отметились Александр Валуйский, Григорий Иванов, Хан Нгок Вьет, Виталий Мешковский и Норик Авдалян. Ещё по голу в ворота оппонента отправили Олег Крамаров, Алексей Тищенко, Алексей Красноруцкий и Игнат Сарбизянов.

￼В финале, который пройдет 21 октября в 14:30 на футбольном поле у арены «Ледяной куб», сборная НСФЛ встретится с командой Европы. Матч обещается быть самым сложным для российских студентов на этом турнире и им нужна поддержка болельщиков!