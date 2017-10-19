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20:47 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки уступили Шотландии в квалификации чемпионата мира

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение в отборочном турнире чемпионата мира — 2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня команда Эдуарда Деменковца принимала в Минске сборную Шотландии и открыла счет на 25-й минуте игры после точного удара Анастасии Харлановой. Через три минуты Джейн Росс сравняла результат, а в середине второй половины игры Анна Козюпа отправила мяч в собственные ворота — и белоруски проиграли 1:2.

В стартовом туре соревнований 2-й квалификационной группы сборная Беларуси проиграла в гостях команде Польши — 1:4, а затем одолела на своем поле албанских футболисток с минимальным счетом 1:0. В следующем туре белоруски 24 ноября сыграют на выезде против сборной Швейцарии, которая имеет в своем активе победы над Албанией (4:1) и Польшей (2:1).

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