Мирча Луческу — о матче с Украиной: Судьи обнимались с тренерским штабом украинской команды

— В матче против сборной Украины мы пропустили два гола, которых нельзя было засчитывать. Но я хочу отметить другой момент. В украинской национальной команде работают испанцы, в частности, Рауль Рианчо, который работал с Ребровым в киевском «Динамо».

Самое интересное, что матч обслуживали испанцы, которые меня удалили с игры. В протоколе было написано, что я был удален, но это неправда. Судья Борбалан не делал этого, и меня никто даже не оповестил о том, что я удален. В итоге я был дисквалифицирован на матч против сборной Исландии. Если бы я был на скамейке запасных, то мы бы точно не проиграли. По пути в раздевалку, когда я протестовал против судей, Рауль обнял испанских судей.