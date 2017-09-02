Мирча Луческу — о матче с Украиной: Судьи обнимались с тренерским штабом украинской команды

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Астана0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Все события
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Как правильно вызывать скорую
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
10«Интер» победил «Милан» в дерби
18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мирча Луческу — о матче с Украиной: Судьи обнимались с тренерским штабом украинской команды

Экс-главный тренер «Зенита», а ныне наставник сборной Турции, Мирча Луческу отметил, что он недоволен судейством в игре 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (0:2).

По словам специалиста, арбитры неверно засчитали два гола в ворота его команды.

Читайте также
Луческу «не наныл» на ЧМ. И в этом снова виноваты судьи

— В матче против сборной Украины мы пропустили два гола, которых нельзя было засчитывать. Но я хочу отметить другой момент. В украинской национальной команде работают испанцы, в частности, Рауль Рианчо, который работал с Ребровым в киевском «Динамо».

Самое интересное, что матч обслуживали испанцы, которые меня удалили с игры. В протоколе было написано, что я был удален, но это неправда. Судья Борбалан не делал этого, и меня никто даже не оповестил о том, что я удален. В итоге я был дисквалифицирован на матч против сборной Исландии. Если бы я был на скамейке запасных, то мы бы точно не проиграли. По пути в раздевалку, когда я протестовал против судей, Рауль обнял испанских судей.

Напомним, что сборная Турция не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в России, заняв 4 место в группе G отборочного турнира.

Украина 2:0
Первый тайм: 2:0
Турция
2.09.2017, 21:45 Зрители: 36796 Отборочный турнир: Группа I ОСК Металлист
Главные тренеры
Андрей Шевченко Мирча Луческу
Голы
18′ Андрей Ярмоленко  
42′ Андрей Ярмоленко  
Составы
Андрей Пятов  
Богдан Бутко  
Николай Матвиенко  
Сергей Кривцов  
Евгений Хачериди  
Андрей Ярмоленко  
Виктор Коваленко  
Тарас Степаненко  
90′ Евгений Коноплянка  
Александр Зинченко  
79′ Руслан Ротань (к)  
Руслан Малиновский  
70′ Артем Кравец  
71′ Артем Беседин  
  Волкан Бабаджан
  Кейбаши Исмаил
  Езбайраклы Шенер
  Толга Джигерджи
  Дженгиз Ундер
  Эмре Белезоглу (к)
  Мехмет Топал
  Тосун Дженк
  Сердар Азиз 73′
  Чаглар Сеюнджю
  Туфан Озан 60′
  Езякуп Огузхан 86′
  Хакан Чалханоглу 68′
  Арда Туран
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
7 Угловые 3
7 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Нападающий «Спартака» вошел в команду недели Лиги чемпионов
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Месси съел таблетку из носка в матче Лиги чемпионов (видео)
Медведев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь