Помощник президента Игорь Левитин: стадион «Екатеринбург Арена» будет сдан в срок

Сегодня он посетил стадион «Екатеринбург-Арена» и провел совещание по подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Я считаю, уже очевидно, что проблем здесь нет. Есть полная уверенность, что стадион будет сдан в срок», — завил Игорь Левитин по итогам осмотра «Екатеринбург Арены».
По данным областных властей, на стадионе уже полностью выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей и на 90 процентов — внутренних.
Полностью построена крыша, установлены 26 лифтов, установлены 14 тыс. зрительских кресел. Завершены и работы по обустройству футбольного поля.