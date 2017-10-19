Помощник президента Игорь Левитин: стадион «Екатеринбург Арена» будет сдан в срок

Сегодня он посетил стадион «Екатеринбург-Арена» и провел совещание по подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Я считаю, уже очевидно, что проблем здесь нет. Есть полная уверенность, что стадион будет сдан в срок», — завил Игорь Левитин по итогам осмотра «Екатеринбург Арены».