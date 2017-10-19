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13:48 (мск), источник: ЕАН

Помощник президента Игорь Левитин: стадион «Екатеринбург Арена» будет сдан в срок

Помощник президента Путина Игорь Левитин продолжает свой рабочий визит в Екатеринбург.

Сегодня он посетил стадион «Екатеринбург-Арена» и провел совещание по подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Я считаю, уже очевидно, что проблем здесь нет. Есть полная уверенность, что стадион будет сдан в срок», — завил Игорь Левитин по итогам осмотра «Екатеринбург Арены».

По данным областных властей, на стадионе уже полностью выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей и на 90 процентов — внутренних.

Полностью построена крыша, установлены 26 лифтов, установлены 14 тыс. зрительских кресел. Завершены и работы по обустройству футбольного поля.
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