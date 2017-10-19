Анчелотти получил предложение возглавить сборную Хорватии на ЧМ-2018

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В октябре Хорватский футбольный союз (HNS) после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии объявил о смене главного тренера национальной команды — место Анте Чачича занял Златко Далич. Хорваты стали в группе вторыми и поборются за право выхода в финальную часть чемпионата мира в стыковых матчах со сборной Греции.

Утверждается, что Анчелотти, который 28 сентября был уволен с поста главного тренера мюнхенской «Баварии», получил от HNS предложение взять на себя руководство командой на время чемпионата мира в случае выхода сборной Хорватии в финальную часть турнира.

Итальянский специалист же считает, что ему не стоит возвращаться в клубный футбол до лета, так как, по его мнению, правильным вариантом является начать работу в клубе с начала, а не с середины сезона.