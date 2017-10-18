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19:57 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Бразилии по футболу вышла в ¼ финала юношеского чемпионата мира

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Сборная Бразилии по футболу победила команду Гондураса в матче 1/8 финала юношеского чемпионата мира (игроки не старше 17 лет) в Индии.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:0. В составе бразильцев голы забили Бреннер (11-я и 56-я минуты) и Маркос Антонио (44).

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В другом матче 1/8 финала сборная Ганы обыграла команду Нигера — 2:0.

Четвертьфинальные пары юношеского чемпионата мира выглядят следующим образом:

Бразилия — Германия,

США — Англия,

Мали — Гана,

Испания — Иран.

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