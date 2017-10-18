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Сборная Бразилии по футболу вышла в ¼ финала юношеского чемпионата мира
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:0. В составе бразильцев голы забили Бреннер (11-я и 56-я минуты) и Маркос Антонио (44).
В другом матче 1/8 финала сборная Ганы обыграла команду Нигера — 2:0.
Четвертьфинальные пары юношеского чемпионата мира выглядят следующим образом:
Бразилия — Германия,
США — Англия,
Мали — Гана,
Испания — Иран.