Женская сборная Дании из-за финансов отказалась играть в отборочном матче ЧМ

Игроки женской команды считают, что к ним совсем иное отношение со стороны Датского футбольного союза, нежели к мужской сборной. Долгие переговоры найти компромисс между сторонами не достигли успеха.

Женская сборная сделала два разных предложения в попытке выйти из тупика, но оба были отвергнуты союзом. Одна из идей, которую предложила команда, состояла в том, чтобы мужская команда перечисляла женской сборной £ 60 тыс. в год (€ 67,6 тыс.) и имела те же основные права, что и мужчины.