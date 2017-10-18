Мэр Калининграда рекомендовал горожанам уехать на время ЧМ-2018 и не бить гостей
Мэр Калининграда Александр Ярошук попросил жителей города быть гостеприимными во время чемпионата мира 2018 года.
Мэр Калининграда Александр Ярошук попросил жителей города быть гостеприимными во время чемпионата мира 2018 года.
По его словам, калининградцам будет необходимо навести порядок в своих дворах.
— Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70−100 тысяч туристов, — цитирует «Интерфакс» со ссылкой на местную радиостанцию Ярошука. — Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу.
Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь. Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Калининграде будут сыграны четыре матча группового турнира мирового первенства.