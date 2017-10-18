Мэр Калининграда посоветовал горожанам уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев

Источник: РИА "Новости"

«Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70−100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу», — сказал Ярошук в среду в эфире местной радиостанции.

По его словам, футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким.

«Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь», — попросил мэр.

Он также отметил, что власти города договариваются с работодателями о предоставлении калининградцам выходных на дни проведения матчей. «Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», — сказал Ярошук.