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14:38 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Калининграда посоветовал горожанам уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Глава Калининграда Александр Ярошук призывает горожан проявлять гостеприимство во время ЧМ-2018, считает, что жителям лучше уехать из города на время матчей.

Источник: РИА "Новости"

«Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70−100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу», — сказал Ярошук в среду в эфире местной радиостанции.

По его словам, футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким.

«Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь», — попросил мэр.

Он также отметил, что власти города договариваются с работодателями о предоставлении калининградцам выходных на дни проведения матчей. «Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», — сказал Ярошук.

В Калининграде стадион ЧМ-2018 строится на острове Октябрьский в центре города. Центральным ядром архитектурно-планировочной композиции стадиона является спортивная арена с чашей зрительских трибун на 35000 зрителей.

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