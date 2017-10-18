Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук – о Поклонской: Эту девушку молодую надо остановить
Раскрыт секрет брокколи
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Все россияне теперь будут считаться валютными резидентами
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Самедов пропустит три недели из-за травмы бедра
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
13:02 (мск), источник: ТАСС

Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил серию проекта «Город героя» о Саранске

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил седьмую серию проекта «Город героя», которая посвящена Саранску и его герою. Это актер, заслуженный артист Мордовии, посол Саранска на чемпионате мира 2018 года Станислав Дужников.

В предыдущих выпусках оперный певец, солист Большого театра Василий Герелло рассказал о родном городе Санкт-Петербурге, певец и композитор Валерий Сюткин представил Москву, бобслеист Алексей Воевода открыл зрителям красоты Сочи, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Казани, космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко раскрыл мощный потенциал Самары, а пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко рассказала про Калининград.

В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу- бизнеса, которые рассказывают об истории городов — организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями, а также советуют интересные туристические места и объекты.

Ролики публикуются на официальных каналах портала Welcome2018 в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube.

Welcome2018.com — информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города — организаторы Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

 Мутко назвал феерической победу "Спартака" над "Севильей" в Лиге чемпионов
Федерация футбола Франции подтвердила планы сборной о базировании в Подмосковье на ЧМ-2018
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
РФС объяснил, почему Россия опускается всё ниже в рейтинге ФИФА
События дня НХЛ. Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Каррера: Мы ведь не против детского сада играли
Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat
Новости
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь