Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил серию проекта «Город героя» о Саранске

В предыдущих выпусках оперный певец, солист Большого театра Василий Герелло рассказал о родном городе Санкт-Петербурге, певец и композитор Валерий Сюткин представил Москву, бобслеист Алексей Воевода открыл зрителям красоты Сочи, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Казани, космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко раскрыл мощный потенциал Самары, а пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко рассказала про Калининград.

В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу- бизнеса, которые рассказывают об истории городов — организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями, а также советуют интересные туристические места и объекты.

Ролики публикуются на официальных каналах портала Welcome2018 в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube.

Welcome2018.com — информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города — организаторы Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.