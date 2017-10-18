Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ткачёв вызвал смех Путина рассказом о продаже свинины в Индонезию
Секс сокращает жизнь
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
Денис Колодин завершил игровую карьеру
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Кубок чемпионата мира был выставлен в тульском кремле

Кубок чемпионата мира по футболу добрался до Тулы.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня трофей выставлен в тульском кремле. Об этом говорится на официальной странице ЧМ-2018 в «Твиттере». Участие в презентации трофея принял тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов, а также посол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва.

В Туле кубок чемпионата мира будет находиться с 17 по 18 октября. Затем 20 и 21 октября кубок выставят в Курске. Ранее трофей побывал в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле и Калининграде.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
РФС объяснил, почему Россия опускается всё ниже в рейтинге ФИФА
События дня НХЛ. Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Каррера: Мы ведь не против детского сада играли
Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat
Новости
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь