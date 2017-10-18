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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

Аргентинцы на время ЧМ-2018 по футболу намерены базироваться в подмосковных Бронницах

Сборная Аргентины по футболу на время чемпионата мира 2018 года намерена базироваться в подмосковных Бронницах, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

AFA зарезервировала учебно-тренировочный центр в Бронницах еще в июне. В ноябре, когда у аргентинцев намечен товарищеский матч со сборной России, состоится первый осмотр базы в Бронницах. В период с февраля по март делегация AFA посетит комплекс, чтобы окончательно ратифицировать решение.

Учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу города Бронницы расположен на Москва-реке и обладает целым рядом полей.

В октябре источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт», что в Бронницах намеревалась поселиться сборная Португалии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

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