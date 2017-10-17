Жительница Калифорнии получила возможность провести день с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.
Английские футболисты по пенальти обыграли японцев и вышли в ¼ финала юношеского ЧМ
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
Основное и дополнительное время матча 1/8 финала, состоявшегося в Колкате во вторник, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались англичане — 5:3.
В другой игре 1/8 финала команда Мали разгромила сборную Ирака — 5:1.
Сборная Англии в четвертьфинале турнира сыграет с американцами, малийцы — с победителем матча между командами Ганы и Нигера.