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20:36 (мск), источник: Р-Спорт

Английские футболисты по пенальти обыграли японцев и вышли в ¼ финала юношеского ЧМ

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Сборная Англии по футболу одолела команду Японии в серии пенальти и завоевала путевку в четвертьфинал юношеского чемпионата мира (игроки не старше 17 лет), который проходит в Индии.

Основное и дополнительное время матча 1/8 финала, состоявшегося в Колкате во вторник, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались англичане — 5:3.

В другой игре 1/8 финала команда Мали разгромила сборную Ирака — 5:1.

Сборная Англии в четвертьфинале турнира сыграет с американцами, малийцы — с победителем матча между командами Ганы и Нигера.

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