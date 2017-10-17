Минстрой: Cтадионы ЧМ-2018 в РФ должны быть введены в строй к концу декабря 2017 года

Источник: ТАСС

«Возведение спортивных арен [ЧМ-2018], включая Калининград, выходит на завершающую стадию. И акцент смещается в сторону подготовки документации. Это синхронная работа экспертизы, Ростехнадзора, генеральных подрядчиков, службы заказчика. Все объекты должны быть введены без опозданий к концу декабря этого года», — привела пресс- служба слова Ставицкого.

Рабочая группа создана по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко при координационном совете по подготовке и проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Ее цель, как отметил Ставицкий, скоординировать деятельность всех участников строительного процесса.

В заседании, прошедшем в Калининграде, приняли участие представители областных властей, ФАУ «Главгосэкспертиза России», центрального управления Ростехнадзора, ФГУП «Спорт-Ин», генерального подрядчика строительства. Замглавы Минстроя РФ отметил высокую готовность стадиона на острове Октябрьский. «В Калининграде степень готовности стадиона одна из самых высоких среди строящихся арен к ЧМ-2018», — цитирует его пресс-служба правительства области.

Как сообщалось ранее, готовность калининградского стадиона к чемпионату мира по футболу составляет 83%. На поле засеян газон, установлены два информационных экрана, завершаются работы по устройству внешних инженерных сетей, проводится внутренняя отделка трибун и зрительских мест. В марте — апреле будущего года на стадионе планируется провести первые тестовые матчи.