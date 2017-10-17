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19:17 (мск), источник: Р-Спорт

Тула пряниками в виде мячей встретила кубок чемпионата мира по футболу

БРЯНСК, 17 окт — РИА Новости. Тула встретила кубок чемпионата мира по футболу, торжественная церемония приветствия трофея состоялась во вторник в Тульском кремле, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Тула стала девятым городом России в маршруте тура кубка чемпионата мира по футболу. В ходе церемонии кубок смогли увидеть сотни туляков. Все желающие в порядке живой очереди смогут посмотреть на трофей и сделать с ним фотографию в атриуме Тульского кремля 17 и 18 октября.

«17 октября в Тульском кремле состоялась торжественная церемония встречи тура кубка чемпионата мира по футболу… Почетным гостям вручили специально изготовленные тульские пряники в виде футбольного мяча», — говорится в сообщении.

«Мы болеем за наш тульский “Арсенал”, болеем за Россию и рады тому, что сегодня легендарный кубок чемпионата мира по футболу на тульской земле. Это замечательная возможность для всех желающих увидеть этот уникальный трофей», — рассказал глава региона Алексей Дюмин в ходе церемонии.

На вопрос о развитии тульского футбола губернатор ответил, что футбольные секции работают в 22 детских спортивных школах региона, в них бесплатно тренируются более 3,5 тысячи юных футболистов. «В Тульской области очень любят футбол, и я уверен, что наша земля еще вырастит спортсменов высокого уровня», — отметил Дюмин.

Традиционный тур кубка чемпионата мира по футболу в этот раз является самым длинным в истории. Трофей посетит более 50 стран, только в России он сделает 24 остановки, охватив всю страну от Владивостока до Калининграда. Завершится тур кубка в Москве прямо перед стартом чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

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