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Сборная Испании победила французов и вышла в ¼ юношеского ЧМ
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
Встреча, состоявшаяся в Гувахати, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, в составе которых голы забили Хуан Миранда (44-я минута) и Абель Руис (90, с пенальти), у французов отличился Ленни Пинтор (34).
В другом матче 1/8 финала сборная Ирана также со счетом 2:1 взяла верх над мексиканцами. Испанцы и иранцы оспорят путевку в полуфинал 22 октября.