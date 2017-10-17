Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
Светская Москва: беременная жена замминистра пришла на вечеринку
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак М
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Наполи
Футбол. Еврокубки
21:45
Фейеноорд
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Монако
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:45
РБ Лейпциг
Порту
Футбол. Еврокубки
21:45
АПОЭЛ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
ОКР потратил миллиард рублей на подготовку сборной к ОИ-2018
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
10«Краснодар» уступил ЦСКА
17:40 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Испании победила французов и вышла в ¼ юношеского ЧМ

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Франции и пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира (игроки не старше 17 лет), который проходит в Индии.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Гувахати, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, в составе которых голы забили Хуан Миранда (44-я минута) и Абель Руис (90, с пенальти), у французов отличился Ленни Пинтор (34).

В другом матче 1/8 финала сборная Ирана также со счетом 2:1 взяла верх над мексиканцами. Испанцы и иранцы оспорят путевку в полуфинал 22 октября.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
ОКР потратил миллиард рублей на подготовку сборной к ОИ-2018
СМИ: Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром
Моуринью: возвращение водителя автобуса. Обзор тура АПЛ
Неймар каждый раз при завоевании «Золотого мяча» получит 3 млн
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь