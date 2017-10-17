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08:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Гондураса: Решение провести два матча плей-офф за пять дней бесчеловечно

Главный тренер сборной Гондураса Хорхе Луис Пинто выразил недовольство в связи с решением провести два матча плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 с соперниками из Австралии в течение пяти дней.

Первая игра состоится 10 ноября в Гондурасе, 15 ноября команды встретятся в Сиднее. Проблемой для команд является и отсутствие прямых авиарейсов между Гондурасом и Австралией, сборным придётся делать пересадку в Лос-Анджелесе.

«Решение ФИФА провести два матча за пять дней бесчеловечно», — цитирует специалиста Издание Diez.

В то же время тренер признал, что его команда получит небольшое преимущество в связи с первой домашней игрой.

«Нам не нужно будет совершать два перелёта, которые могли бы навредить команде. А вот сборная Австралии должна приехать сюда, провести игру, а затем вернуться домой, и это более утомительно», — подчеркнул Хорхе Луис Пинто.

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