Тренер Гондураса: Решение провести два матча плей-офф за пять дней бесчеловечно

Первая игра состоится 10 ноября в Гондурасе, 15 ноября команды встретятся в Сиднее. Проблемой для команд является и отсутствие прямых авиарейсов между Гондурасом и Австралией, сборным придётся делать пересадку в Лос-Анджелесе.



«Решение ФИФА провести два матча за пять дней бесчеловечно», — цитирует специалиста Издание Diez.



В то же время тренер признал, что его команда получит небольшое преимущество в связи с первой домашней игрой.



«Нам не нужно будет совершать два перелёта, которые могли бы навредить команде. А вот сборная Австралии должна приехать сюда, провести игру, а затем вернуться домой, и это более утомительно», — подчеркнул Хорхе Луис Пинто.