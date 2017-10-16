Крэйзи орешек. Главные фишки самых неординарных футболистов российского ЧМ-2018
Крутая подборка.
Крутая подборка.
Бесстрашный серб,
Александр МИТРОВИЧ (Сербия)
Лучший игрок Евро-2013 (U-19), на котором сербы взяли золото, одолев в финале Францию (1:0) во главе с Марсьялем, Лапортом и Рабьо, уже тогда сочетал в себе буйный нрав и невероятный талант. Воспитанник «Партизана» в детстве хотел играть в воротах, но отец настоял, чтобы Александр попробовал силы в нападении. В чем же проявляется неординарность молодого серба?
10 декабря 2013 года «Андерлехт» с Митровичем в составе играл на выезде последний матч группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». На 93-й минуте был удален вратарь гостей Сильвио Прото, в ворота бельгийцев назначили пенальти, и перчатки взял Митрович. Направление удара он угадал, но уж слишком точно пробил Чори Домингес.
СЦЕПИЛСЯ СО ЗЛАТАНОМ ИБРАГИМОВИЧЕМ
Когда «Андерлехт» играл с «ПСЖ» в Лиге чемпионов в 2013-м, Митровичу было всего 19. В одном из эпизодов он ушел от Ибрагимовича на бровке, заставив шведа нарушить правила, после чего недвусмысленно выразил недовольство. Интересно, часто ли Ибрагимович слышит в свой адрес «What a cunt!».
ОТПРАЗДНОВАЛ С БОЛЕЛЬЩИКОМ ГОЛ В «ДЕРБИ ТАЙНА И УИРА»
Сравняв счет в «дерби Тайна и Уира» — матче между «Ньюкаслом» и «Сандерлендом», — Митрович так обезумел от радости, что увидев прорвавшегося на поле болельщика «сорок», бросился к нему обниматься.
ПОСВЯТИЛ ФАНАТАМ ТАНЕЦ
Фаны «Ньюкасла» быстро полюбили Митровича и даже сочинили для него песню на мотив «Freed from desire» — «Mitro’s on fire». В одном из матчей Александра провожали, распевая песню всем стадионом, и игрок пустился в пляс прямо в центре поля.
Луис СУАРЕС (Уругвай)
Уругвайский нападающий останется в истории футбола не только благодаря голам и передачам, но и
БАККАЛ
Первая жертва встретилась Суаресу еще в чемпионате Голландии. В 2010-м в матче «Аякс» — «ПСВ» был укушен Отман Баккал. Итог: 7 матчей дисквалификации.
ИВАНОВИЧ
Через три года, уже в Англии, Суарес вцепился в руку Бранислава Ивановича, защищая честь «Ливерпуля» в матче против «Челси». Итог: 10 матчей дисквалификации.
КЬЕЛЛИНИ
На ЧМ-2014 произошел последний (пока) эпизод «вампирской» саги Суареса. В игре Уругвай — Италия досталось Джорджо Кьеллини. Итог: дисквалификация на 9 официальных матчей уругвайской сборной и отстранение на 4 месяца от любой футбольной деятельности.
С Ивановичем и Кьеллини Суарес может вновь встретиться на российских полях. Или на очереди все же новые жертвы?
Раджа НАИНГГОЛАН (Бельгия)
Сложный и неуступчивый характер Наингголана проявляется как на поле, так и за его пределами. Игрок сборной Бельгии с индонезийскими корнями наводит страх на соперников татуировками, ирокезом и невероятными голами. Но не только — жесткая и порой грубая игра приводит к тяжелым травмам соперников.
СЛОМАЛ НОГУ МАТЬЕЛЛО
Больше всех не повезло Федерико Матьелло из «Кьево», для которого стык с Наингголаном закончился открытым переломом ноги. Бельгиец принес извинения, но вряд ли это помогло сопернику быстрее вернуться на поле.
ПОРВАЛ «КРЕСТЫ» РАФИНЬЕ
Тяжелой травмой закончилась встреча с Наингголаном и для Рафиньи Алькантары из «Барселоны». Подкат сзади от бельгийца привел к разрыву крестообразных связок правого колена бразильца.
Оба травмированных игрока пропустили около 7 месяцев, в обоих случаях судьи ограничивались желтыми карточками для Наингголана.
ОТКАЗАЛСЯ ПОДПИСЫВАТЬ ФУТБОЛКУ «ЮВЕ»
Во время предсезонки в США «Рома» тренировалась в Бостоне. После одной из тренировок Наингголан отправился фотографироваться и раздавать автографы фанатам. Отказал только одному — человеку, попросившему расписаться на футболке злейшего врага бельгийца — «Ювентуса».
ПОПРОБОВАЛ СЕБЯ В РОЛИ ПАРИКМАХЕРА
Там же, в Бостоне Наингголан приобрел новый опыт — попробовал представить себя парикмахером.
Жером БОАТЕНГ (Германия)
Защитник «Баварии» и сборной Германии никого не кусает, не ломает ноги и не дерется с соперниками. Зато привлекает к себе внимание нестандартными
КОНТРАКТ С ЛЕЙБЛОМ
В 2015 году стало известно, что Боатенг заключил контракт с ейблом известного продюсера и музыканта
СОБСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА ОЧКОВ
Всегда одетый со вкусом и стилем, Боатенг никогда не скрывал интереса к дизайну и моде. Исследовать эту область он начал параллельно с музыкальной. Теперь у него есть собственная линейка очков — Defend Your Style.
Ханнес ХАЛЛЬДОУРССОН (Исландия)
Один из героев сборной Исландии — главной сенсации Евро-2016 и самой маленькой страны,
КЛИП ДЛЯ ИСЛАНДСКИХ УЧАСТНИКОВ ЕВРОВИДЕНИЯ
В 2012 году Исландия отправила на Евровидение дуэт Греты Салоуме и Йоунси с песней «Never forget». Халльдоурссон снял клип для этой композиции и поставил музыкантам номер на самом конкурсе. Второе место на котором, кстати, заняли «Бурановские бабушки» с незабываемой «Party for everybody».
РЕКЛАМЫ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ БРЕНДОВ
Имя
ДАНИ АЛВЕС (Бразилия)
Защитник «ПСЖ» знаменит не только благодаря своей фантастической игре на правой бровке, но и
СНЯЛСЯ В КИНО
Задолго до пика футбольной карьеры Алвес получил крошечную роль в фильме «Война Канудос», рассказывающем о столкновении между бразильскими властями и мятежным населением.
СЪЕЛ БРОШЕННЫЙ В НЕГО БАНАН
Однажды болельщик «Вильярреала» бросил в Алвеса банан, когда бразилец шел подавать угловой. Ничуть не смутившись, защитник тогда еще «Барселоны» поднял его, съел половину и продолжил игру.
ПРИЗВАЛ ВЛАСТИ ТУРЦИИ ПРИЗНАТЬ ГЕНОЦИД АРМЯН
В апреле 2015-го Алвес выложил в соцсети фотографию: он держит листок с призывом к турецким властям признать факт геноцида армян в Османской империи. Посольство Армении в Испании выразило ему благодарность, а вот реакция турецких болельщиков бразильца была бурная и неоднозначная — Алвесу потом пришлось извиниться и написать, что он «не хотел никого оскорбить».
Деле АЛЛИ (Англия)
Талантливый полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии к своим 21 годам успел совершить ряд неоднозначных поступков, заслуживающих внимания.
ПОМЕНЯЛ ФАМИЛИЮ НА ФУТБОЛКЕ, ЧТОБЫ НЕ АССОЦИИРОВАТЬ СЕБЯ С ОТЦОМ
У матери футболиста, Дениз, были проблемы с алкоголем, а еще — четыре ребенка от разных мужчин, ни один из которых не задерживался в семье надолго. Бамиделе Джермейн Алли был самым младшим — отец бросил его и Дениз, переехав в США через неделю после рождения мальчика. С 13 до 19 лет он жил в семье Алана и Салли Хикфорд, а в прошлом году поменял фамилию на футболке, где отныне вместо «Алли» написано «Деле». «Я хотел, чтобы на футболке было написало то имя, которое отражает, кто я есть на самом деле. У меня нет никакой связи с фамилией Алли».
ОСТАВИЛ НЕ У ДЕЛ ЛУКУ МОДРИЧА
Дебютный матч Алли за «Тоттенхэм» пришелся на товарищескую игру против «Реала» — одним из первых касаний 19-летний футболист изящно пробросил мяч между ног Луке Модричу.
ПОКАЗАЛ СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ СУДЬЕ
В сентябре, во время игры против Словакии, Алли остался недоволен тем, что арбитр не обратил внимание на грубую игру Шкртела, и показал судье средний палец. Объяснения самого игрока — мол, жест предназначался партнеру по команде — ФИФА не убедили. Алли дисквалифицировали на один матч.
Поль ПОГБА (Франция)
В «Манчестер Юнайтед» Погба пока не может начать играть так же ярко, как в «Ювентусе». Но его прически
СОБСТВЕННЫЕ ИНИЦИАЛЫ
ЗМЕИНЫЙ УЗОР
ЗЕБРА
ИРОКЕЗ
ЛЕОПАРД