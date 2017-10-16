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11:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крэйзи орешек. Главные фишки самых неординарных футболистов российского ЧМ-2018

Крутая подборка.

Бесстрашный серб, бельгиец-костолом, режиссер из Исландии, французский любитель ярких причесок и другие футболисты — в специальном обзоре самых необычных игроков чемпионата мира-2018.

Александр МИТРОВИЧ (Сербия)

Источник: AFP 2017

Лучший игрок Евро-2013 (U-19), на котором сербы взяли золото, одолев в финале Францию (1:0) во главе с Марсьялем, Лапортом и Рабьо, уже тогда сочетал в себе буйный нрав и невероятный талант. Воспитанник «Партизана» в детстве хотел играть в воротах, но отец настоял, чтобы Александр попробовал силы в нападении. В чем же проявляется неординарность молодого серба?

10 декабря 2013 года «Андерлехт» с Митровичем в составе играл на выезде последний матч группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». На 93-й минуте был удален вратарь гостей Сильвио Прото, в ворота бельгийцев назначили пенальти, и перчатки взял Митрович. Направление удара он угадал, но уж слишком точно пробил Чори Домингес.

СЦЕПИЛСЯ СО ЗЛАТАНОМ ИБРАГИМОВИЧЕМ

Когда «Андерлехт» играл с «ПСЖ» в Лиге чемпионов в 2013-м, Митровичу было всего 19. В одном из эпизодов он ушел от Ибрагимовича на бровке, заставив шведа нарушить правила, после чего недвусмысленно выразил недовольство. Интересно, часто ли Ибрагимович слышит в свой адрес «What a cunt!».

ОТПРАЗДНОВАЛ С БОЛЕЛЬЩИКОМ ГОЛ В «ДЕРБИ ТАЙНА И УИРА»

Сравняв счет в «дерби Тайна и Уира» — матче между «Ньюкаслом» и «Сандерлендом», — Митрович так обезумел от радости, что увидев прорвавшегося на поле болельщика «сорок», бросился к нему обниматься.

ПОСВЯТИЛ ФАНАТАМ ТАНЕЦ

Фаны «Ньюкасла» быстро полюбили Митровича и даже сочинили для него песню на мотив «Freed from desire» — «Mitro’s on fire». В одном из матчей Александра провожали, распевая песню всем стадионом, и игрок пустился в пляс прямо в центре поля.

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Луис СУАРЕС (Уругвай)

Источник: Reuters

Уругвайский нападающий останется в истории футбола не только благодаря голам и передачам, но и из-за «вампирских» выходок, которых в его карьере набралось уже три. Загибаем пальцы.

БАККАЛ

Первая жертва встретилась Суаресу еще в чемпионате Голландии. В 2010-м в матче «Аякс» — «ПСВ» был укушен Отман Баккал. Итог: 7 матчей дисквалификации.

ИВАНОВИЧ

Через три года, уже в Англии, Суарес вцепился в руку Бранислава Ивановича, защищая честь «Ливерпуля» в матче против «Челси». Итог: 10 матчей дисквалификации.

КЬЕЛЛИНИ

На ЧМ-2014 произошел последний (пока) эпизод «вампирской» саги Суареса. В игре Уругвай — Италия досталось Джорджо Кьеллини. Итог: дисквалификация на 9 официальных матчей уругвайской сборной и отстранение на 4 месяца от любой футбольной деятельности.

С Ивановичем и Кьеллини Суарес может вновь встретиться на российских полях. Или на очереди все же новые жертвы?

Раджа НАИНГГОЛАН (Бельгия)

Источник: AFP 2017

Сложный и неуступчивый характер Наингголана проявляется как на поле, так и за его пределами. Игрок сборной Бельгии с индонезийскими корнями наводит страх на соперников татуировками, ирокезом и невероятными голами. Но не только — жесткая и порой грубая игра приводит к тяжелым травмам соперников.

СЛОМАЛ НОГУ МАТЬЕЛЛО

Больше всех не повезло Федерико Матьелло из «Кьево», для которого стык с Наингголаном закончился открытым переломом ноги. Бельгиец принес извинения, но вряд ли это помогло сопернику быстрее вернуться на поле.

ПОРВАЛ «КРЕСТЫ» РАФИНЬЕ

Тяжелой травмой закончилась встреча с Наингголаном и для Рафиньи Алькантары из «Барселоны». Подкат сзади от бельгийца привел к разрыву крестообразных связок правого колена бразильца.

Оба травмированных игрока пропустили около 7 месяцев, в обоих случаях судьи ограничивались желтыми карточками для Наингголана.

ОТКАЗАЛСЯ ПОДПИСЫВАТЬ ФУТБОЛКУ «ЮВЕ»

Во время предсезонки в США «Рома» тренировалась в Бостоне. После одной из тренировок Наингголан отправился фотографироваться и раздавать автографы фанатам. Отказал только одному — человеку, попросившему расписаться на футболке злейшего врага бельгийца — «Ювентуса».

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ПОПРОБОВАЛ СЕБЯ В РОЛИ ПАРИКМАХЕРА

Там же, в Бостоне Наингголан приобрел новый опыт — попробовал представить себя парикмахером.

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Жером БОАТЕНГ (Германия)

Источник: AFP 2017

Защитник «Баварии» и сборной Германии никого не кусает, не ломает ноги и не дерется с соперниками. Зато привлекает к себе внимание нестандартными бизнес-интересами в свободное от футбола время.

КОНТРАКТ С ЛЕЙБЛОМ JAY-Z

В 2015 году стало известно, что Боатенг заключил контракт с ейблом известного продюсера и музыканта Jay-Z. О подробностях музыкальной карьеры пока новостей нет, но начало ей положено.

СОБСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА ОЧКОВ

Всегда одетый со вкусом и стилем, Боатенг никогда не скрывал интереса к дизайну и моде. Исследовать эту область он начал параллельно с музыкальной. Теперь у него есть собственная линейка очков — Defend Your Style.

Ханнес ХАЛЛЬДОУРССОН (Исландия)

Источник: AFP 2017

Один из героев сборной Исландии — главной сенсации Евро-2016 и самой маленькой страны, когда-либо отбиравшейся на чемпионаты мира, Халльдорссон не просто футбольный вратарь, но еще и режиссер.

КЛИП ДЛЯ ИСЛАНДСКИХ УЧАСТНИКОВ ЕВРОВИДЕНИЯ

В 2012 году Исландия отправила на Евровидение дуэт Греты Салоуме и Йоунси с песней «Never forget». Халльдоурссон снял клип для этой композиции и поставил музыкантам номер на самом конкурсе. Второе место на котором, кстати, заняли «Бурановские бабушки» с незабываемой «Party for everybody».

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РЕКЛАМЫ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ БРЕНДОВ

Имя режиссера-футболиста сразу же стало известно, и к нему начали обращаться крупные компании с предложениями снять для них рекламные ролики. Один из самых атмосферных роликов был создан для национального авиаперевозчика. В нем приняли участие футболисты мужской и женской футбольных сборных Исландии, в том числе, и сам Ханнес.

ДАНИ АЛВЕС (Бразилия)

Источник: AFP 2017

Защитник «ПСЖ» знаменит не только благодаря своей фантастической игре на правой бровке, но и из-за поступков, которые неизменно удивляют.

СНЯЛСЯ В КИНО

Задолго до пика футбольной карьеры Алвес получил крошечную роль в фильме «Война Канудос», рассказывающем о столкновении между бразильскими властями и мятежным населением.

СЪЕЛ БРОШЕННЫЙ В НЕГО БАНАН

Однажды болельщик «Вильярреала» бросил в Алвеса банан, когда бразилец шел подавать угловой. Ничуть не смутившись, защитник тогда еще «Барселоны» поднял его, съел половину и продолжил игру.

ПРИЗВАЛ ВЛАСТИ ТУРЦИИ ПРИЗНАТЬ ГЕНОЦИД АРМЯН

В апреле 2015-го Алвес выложил в соцсети фотографию: он держит листок с призывом к турецким властям признать факт геноцида армян в Османской империи. Посольство Армении в Испании выразило ему благодарность, а вот реакция турецких болельщиков бразильца была бурная и неоднозначная — Алвесу потом пришлось извиниться и написать, что он «не хотел никого оскорбить».

Деле АЛЛИ (Англия)

Источник: AFP 2017

Талантливый полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии к своим 21 годам успел совершить ряд неоднозначных поступков, заслуживающих внимания.

ПОМЕНЯЛ ФАМИЛИЮ НА ФУТБОЛКЕ, ЧТОБЫ НЕ АССОЦИИРОВАТЬ СЕБЯ С ОТЦОМ

У матери футболиста, Дениз, были проблемы с алкоголем, а еще — четыре ребенка от разных мужчин, ни один из которых не задерживался в семье надолго. Бамиделе Джермейн Алли был самым младшим — отец бросил его и Дениз, переехав в США через неделю после рождения мальчика. С 13 до 19 лет он жил в семье Алана и Салли Хикфорд, а в прошлом году поменял фамилию на футболке, где отныне вместо «Алли» написано «Деле». «Я хотел, чтобы на футболке было написало то имя, которое отражает, кто я есть на самом деле. У меня нет никакой связи с фамилией Алли».

ОСТАВИЛ НЕ У ДЕЛ ЛУКУ МОДРИЧА

Дебютный матч Алли за «Тоттенхэм» пришелся на товарищескую игру против «Реала» — одним из первых касаний 19-летний футболист изящно пробросил мяч между ног Луке Модричу.

ПОКАЗАЛ СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ СУДЬЕ

В сентябре, во время игры против Словакии, Алли остался недоволен тем, что арбитр не обратил внимание на грубую игру Шкртела, и показал судье средний палец. Объяснения самого игрока — мол, жест предназначался партнеру по команде — ФИФА не убедили. Алли дисквалифицировали на один матч.

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Поль ПОГБА (Франция)

Источник: Reuters

В «Манчестер Юнайтед» Погба пока не может начать играть так же ярко, как в «Ювентусе». Но его прически по-прежнему одни из самых экстравагантных в футбольном мире. Вот лишь некоторые примеры.

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