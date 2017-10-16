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00:32 (мск), источник: Известия

Черкизово станет судейским центром на чемпионате мира

Арбитры будут базироваться на территории домашнего стадиона московского «Локомотива» в Черкизово.

Источник: Известия

До чемпионата мира по футболу в России осталось чуть более полугода. Большинство участников грядущего мундиаля уже известны, а через месяц станет ясен окончательный список из 32 претендентов на заветный трофей. Некоторые из сборных уже определились с базами, на которых они будут тренироваться в период ЧМ-2018. Однако большинство команд еще находится в стадии поиска.

По информации «Известий», уже понятно, где будут тренироваться летом 2018 года арбитры матчей турнира. Их база расположится в Москве на территории «РЖД Арены» в Черкизово.

— Совершенно точно арбитры на время чемпионата мира будут базироваться в Черкизово, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с процессом подготовки чемпионата. — Всё уже согласовано и утверждено. На территории стадиона готовят объект для тренировок арбитров. Также в одном из зданий на территории комплекса расположится зал для теоретических занятий и семинаров. Жить судьи будут неподалеку от «РЖД Арены» в одной из ближайших гостиниц.

По словам источника, «Локомотиву» придется менять покрытие поля, где будут заниматься арбитры.

— Судьи будут заниматься на одном из запасных полей на территории арены, расположенном около восточной трибуны, — добавил источник. — Ранее на этом поле был искусственный газон, но его потребовали заменить на естественный. При этом сам «Локомотив» не получит никакой финансовый выгоды от задействования его стадиона в грядущем мундиале.

Генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин в беседе с «Известиями» не стал опровергать эту информацию.

— С местом базирования судей мы уже определились, но не знаю, могу ли я сейчас называть публично, где именно оно будет, — заявил «Известиям» Алексей Сорокин.

Руководство футбольного клуба «Локомотив» также оставило этот вопрос без комментариев.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России. Турнир стартует в обновленных «Лужниках» 14 июня. Финал состоится на том же стадионе 15 июля. В мировом первенстве примут участие 32 сборные со всех континентов планеты.

Отметим, что помимо российских футболистов участие в чемпионате мира-2018 могут принять и отечественные судьи. В начале октября бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список арбитров, выдвинутых в лист ФИФА на 2018 год.

Как сообщает РФС, в него вошли главные арбитры: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Михаил Вилков. Среди судей на линии в списке значатся Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин, Вячеслав Семенов, Алексей Воронцов, Алексей Лебедев и Алексей Лунев. Арбитры, утвержденные ФИФА, получают право судить международные матчи, а также имеют шанс оказаться в числе судей, которые будут работать на чемпионате мира-2018 в России.

Главным претендентом от России на обслуживание матчей домашнего ЧМ считается бригада Сергея Карасева. В 2016 году он работал на играх финальных стадий чемпионата Европы во Франции и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Московский рефери стал первым за 10 лет отечественным арбитром, допущенным до соревнований подобного уровня. До него последним такой чести удостаивался Валентин Иванов, работавший на Евро-2004 в Португалии и ЧМ-2006 в Германии.

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