Юнифайд-матч состоялся в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Пилот вернул вылетевший из Москвы самолет обратно из-за инцидента
Тимошенко о новом президенте Украины: никому не доверю это дело
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д0
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Леганес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
10«Краснодар» уступил ЦСКА
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
18:09 (мск), источник: ТАСС

Юнифайд-матч состоялся в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболу

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Юнифайд-матч состоялся в воскресенье в спорткомплексе «Юность» в Калининграде в рамках тура кубка чемпионата мира по футболу. Смешанные команды были сформированы из людей с ограниченными возможностями, представителей региональных властей, игроков- любителей и атлетов Специальной олимпиады России, сообщили в пресс-службе правительства области.

Источник: РИА "Новости"

Участники матча, воспитанники областного центра адаптивных видов спорта, юные калининградские футболисты, подопечные благотворительного детского центра «Верю в чудо» получили возможность сфотографироваться с главным трофеем мирового футбольного первенства.

Как сообщила на церемонии открытия матча врио заместителя председателя правительства области, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол ЧМ-2018 Наталья Ищенко, в Калининграде до конца осени планируется завершить строительство инклюзивного игрового парка с футбольным полем. «Наша цель — доступный спорт и полноценная жизнь людей с особенностями развития. Калининградские футболисты, участвующие в соревнованиях Специальной олимпиады, уже одержали много побед на всероссийских соревнованиях. И мы надеемся, что строящаяся спортивная инфраструктура будет способствовать дальнейшим спортивным успехам жителей нашего региона», — отметила она.

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Калининград в рамках мирового тура 13 октября. Он был представлен в областном Драматическом театре, 14 и 15 октября трофей был выставлен в специальном шатре на площади Победы в областном центре, чтобы все желающие могли сделать с ним снимок.

«Трофей посетил Калининград в рамках тура официального кубка, эксклюзивно организуемого компанией Coca-Cola. Мы надеемся, что этот символ мечты о ярких победах поспособствует привлечению внимания к формированию инклюзии и безбарьерной среды в России, в частности в футболе», — отметил директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

 "Уфа" обыграла "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу
Атмосфера в Сочи на старте фестиваля молодежи напомнила Мутко Олимпиаду-2014
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
Гол Руни спас «Эвертон» от поражения в матче с «Брайтоном»
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»
Хоккеист СКА Чудинов перейдет в «Авангард»
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь