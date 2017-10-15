Юнифайд-матч состоялся в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболу

Источник: РИА "Новости"

Участники матча, воспитанники областного центра адаптивных видов спорта, юные калининградские футболисты, подопечные благотворительного детского центра «Верю в чудо» получили возможность сфотографироваться с главным трофеем мирового футбольного первенства.

Как сообщила на церемонии открытия матча врио заместителя председателя правительства области, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол ЧМ-2018 Наталья Ищенко, в Калининграде до конца осени планируется завершить строительство инклюзивного игрового парка с футбольным полем. «Наша цель — доступный спорт и полноценная жизнь людей с особенностями развития. Калининградские футболисты, участвующие в соревнованиях Специальной олимпиады, уже одержали много побед на всероссийских соревнованиях. И мы надеемся, что строящаяся спортивная инфраструктура будет способствовать дальнейшим спортивным успехам жителей нашего региона», — отметила она.

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Калининград в рамках мирового тура 13 октября. Он был представлен в областном Драматическом театре, 14 и 15 октября трофей был выставлен в специальном шатре на площади Победы в областном центре, чтобы все желающие могли сделать с ним снимок.

«Трофей посетил Калининград в рамках тура официального кубка, эксклюзивно организуемого компанией Coca-Cola. Мы надеемся, что этот символ мечты о ярких победах поспособствует привлечению внимания к формированию инклюзии и безбарьерной среды в России, в частности в футболе», — отметил директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине.