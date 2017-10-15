«В России вас ждет бешенство» Как английских фанатов готовят к ЧМ
После выхода их сборной англичане больше пишут о России: где будет жить их команда, какие опасности ждут болельщиков и как ездить по стране.
После выхода их сборной англичане больше пишут о России: где будет жить их команда, какие опасности ждут болельщиков и как ездить по стране.
Отель не как в Шантильи
Сборная Англии первой официально объявила, где будет жить во время чемпионата мира. Место выбрали чудесное: поселок Репино недалеко от
Британцы, разумеется, заинтересовались, где их сборная будет готовиться к матчам чемпионата мира. The Telegraph даже отправил корреспондента в Репино.
— Владимир Ленин
Экспертом по отелям в тексте неожиданно выступает «владелец тира с портретом Ленина на стене», который удивляется, почему местом дислокации выбрали этот отель, а не, к примеру, «Гранд Отель Европа» или «Асторию». Размышления странные — все места утверждает ФИФА в соответствии с логистикой перемещений.
Описания местности и отеля выглядят забавными: «удобно, что это место близко к Зеленогорску, где будет тренироваться сборная. Ведь у отеля только двое маленьких ворот», «отель считается высококлассным по провинциальным стандартам, но ему далеко до отеля в Шантильи, где сборная жила на Евро-2016», «советский санаторий напротив переделали в общежитие для мигрантов из Центральной Азии».
В целом же издание оценивает отель как нормальный, относя к недостаткам картины на стенах, порожки, о которые легко удариться пальцем, нестандартный душ и дверь «выход», которая не работает.
Собаки бешеные
У болельщиков и сборной Англии появилась неожиданная проблема: бешенство.
— Сборная Англии в опасности
Конечно, болезнь серьезная, но никакого всплеска бешенства среди животных, которые могут заразить людей, в России нет. А гладить бездомных кошек, собак и тем более диких животных крайне не рекомендуется всем и всегда.
Российский туристический офис разъяснил британцам, что угрозы бешенства в городах, где проходит чемпионат мира, нет. Но издания, которые любят нагнетать обстановку, все равно нарисовали жуткие рисунки вроде таких:
50 часов в поезде
Другое британское СМИ — The Sun — своим читателям рассказало о программе бесплатных поездов между городами чемпионата мира. И ужаснулось, что от Сочи от Екатеринбурга ехать придется 50 часов. Зато, отмечает издание, бесплатно, с
Эксперимент с бесплатными поездами удался на Кубке конфедераций. Тогда между четырьмя городами болельщиков перевозили комфортные поезда, состоящие из купейных вагонов. The Sun
Любимой же темой остаются