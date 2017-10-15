«В России вас ждет бешенство» Как английских фанатов готовят к ЧМ

Источник: AFP 2017

Отель не как в Шантильи

Сборная Англии первой официально объявила, где будет жить во время чемпионата мира. Место выбрали чудесное: поселок Репино недалеко от Санкт-Петербурга. Рядом — Финский залив: выглядит как море, только лучше уж британским игрокам в нем не купаться. Жить будут в отеле ForRestMix — креативная игра слов в названии, 8,8 в рейтинге Booking.com.

Британцы, разумеется, заинтересовались, где их сборная будет готовиться к матчам чемпионата мира. The Telegraph даже отправил корреспондента в Репино.

— Владимир Ленин когда-то скрывался от царской полиции в этой тихой деревне к северу от Петербурга, — начинается репортаж The Telegraph. — Здесь же знаменитый художник Илья Репин — в честь него позже переименовали населенный пункт — отдыхал от суеты российской столицы. Футбольная сборная Англии тоже избежит шума и суеты пятимилионного города и остановится в Репино. Но выбор отеля вызывает удивление.

Экспертом по отелям в тексте неожиданно выступает «владелец тира с портретом Ленина на стене», который удивляется, почему местом дислокации выбрали этот отель, а не, к примеру, «Гранд Отель Европа» или «Асторию». Размышления странные — все места утверждает ФИФА в соответствии с логистикой перемещений.

Описания местности и отеля выглядят забавными: «удобно, что это место близко к Зеленогорску, где будет тренироваться сборная. Ведь у отеля только двое маленьких ворот», «отель считается высококлассным по провинциальным стандартам, но ему далеко до отеля в Шантильи, где сборная жила на Евро-2016», «советский санаторий напротив переделали в общежитие для мигрантов из Центральной Азии».

В целом же издание оценивает отель как нормальный, относя к недостаткам картины на стенах, порожки, о которые легко удариться пальцем, нестандартный душ и дверь «выход», которая не работает.

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Собаки бешеные

У болельщиков и сборной Англии появилась неожиданная проблема: бешенство.

— Сборная Англии в опасности из-за диких волков на чемпионате мира в России! — такой громкий заголовок написала The Daily Star. Правительство Великобритании относит Россию к странам с повышенным риском заражения опасной болезнью. Угрозу представляют ежи, белки, собаки, летучие мыши, олени и… волки. По рекомендациям национального органа здравоохранения, всем, кто едет в такую страну больше, чем на месяц, рекомендуется сделать прививку, стоит она 120 фунтов. Источник Daily Mirror в сборной Англии сказал, что руководство подумает о проблеме ближе к чемпионату мира — сейчас решения по этому вопросу нет.

Конечно, болезнь серьезная, но никакого всплеска бешенства среди животных, которые могут заразить людей, в России нет. А гладить бездомных кошек, собак и тем более диких животных крайне не рекомендуется всем и всегда.

Российский туристический офис разъяснил британцам, что угрозы бешенства в городах, где проходит чемпионат мира, нет. Но издания, которые любят нагнетать обстановку, все равно нарисовали жуткие рисунки вроде таких:

50 часов в поезде

Другое британское СМИ — The Sun — своим читателям рассказало о программе бесплатных поездов между городами чемпионата мира. И ужаснулось, что от Сочи от Екатеринбурга ехать придется 50 часов. Зато, отмечает издание, бесплатно, с Wi-Fi и за гостиницу платить не надо.

Эксперимент с бесплатными поездами удался на Кубке конфедераций. Тогда между четырьмя городами болельщиков перевозили комфортные поезда, состоящие из купейных вагонов. The Sun почему-то считает, что на чемпионате мира будут перевозить и в плацкартах: «В большинстве поездов фанаты будут спать по шесть человек — как в общежитии, но есть и более элитные вагоны с обслуживанием».