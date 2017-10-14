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17:51 (мск), источник: ТАСС

Кубок мира по футболу выставлен на главной площади Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Жители и гости Калининграда получили возможность увидеть кубок мира по футболу и сделать с ним фотографии, главный трофей футбольного чемпионата мира выставлен на центральной площади города, рассказали ТАСС в «Дирекции Калининград 2018».

Источник: РИА "Новости"

Калининград вошел в число городов, которые примут в 2018 году чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут также Москва, Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Сочи, Волгоград и Екатеринбург. В Калининграде будут сыграны четыре матча группового этапа турнира, они пройдут на стадионе, строящемся на острове Октябрьский в центральной части города.

«Кубок чемпионата мира размещен на площади Победы в специальном шатре. Все желающие могут не только увидеть главный трофей мирового первенства, но и сделать с ним селфи», — рассказал ТАСС представитель дирекции Артем Дембовецкий. Он добавил, что желающих прикоснуться к кубку очень много, несмотря на дождливую погоду.

Кубок прибыл в Калининград на три дня в рамках мирового тура. В пятницу он был представлен на торжественной церемонии в областном Драматическом театре. В рамках калининградской части мирового тура кубка мира в городе в воскресенье пройдет матч, в котором в смешанных командах примут участие дети с ограниченными возможностями и ветераны калининградского футбольного клуба «Балтика», представители региональных и городских властей, депутаты областной думы. Кубок будет установлен на площадке, где пройдет игра.

Мировой тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах России, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок вернется в Россию и побывает еще в девяти городах страны. Общая протяженность маршрута составит более 27 тыс. километров.

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