Исландский футболист Гудмундссон хочет сыграть с англичанами на ЧМ в России

Источник: РИА "Новости"

Исландцы победили англичан в 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года со счетом 2:1. Обе команды уже завоевали путевки на чемпионат мира.

«Я надеюсь, что они будут нашим оппонентами в групповой стадии. В прошлой раз матч получился отличным, я верю, что мы сможем победить их снова. СМИ всегда возвращаются к этой теме. Исландское унижение. К сборной Англии предъявляются более высокие требования», — сказал Гудмундссон, которого цитирует Рейтер.

«Большое значение имеет то, как команда выступит в России. Именно там нужно добиться результата. Я не ожидаю — и, надеюсь, вы тоже, что Англия выиграет чемпионат мира. Или я ошибаюсь?» — задался вопросом Гудмундссон.