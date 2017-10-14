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10:05 (мск), источник: Р-Спорт

Исландский футболист Гудмундссон хочет сыграть с англичанами на ЧМ в России

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Полузащитник сборной Исландии по футболу Йоханн Гудмундссон заявил, что рассчитывает получить в соперники сборную Англии на групповой стадии чемпионата мира 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

Исландцы победили англичан в 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года со счетом 2:1. Обе команды уже завоевали путевки на чемпионат мира.

«Я надеюсь, что они будут нашим оппонентами в групповой стадии. В прошлой раз матч получился отличным, я верю, что мы сможем победить их снова. СМИ всегда возвращаются к этой теме. Исландское унижение. К сборной Англии предъявляются более высокие требования», — сказал Гудмундссон, которого цитирует Рейтер.

«Большое значение имеет то, как команда выступит в России. Именно там нужно добиться результата. Я не ожидаю — и, надеюсь, вы тоже, что Англия выиграет чемпионат мира. Или я ошибаюсь?» — задался вопросом Гудмундссон.

Впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи. Жеребьевка группового этапа ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Москве.

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