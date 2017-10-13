Фернандо Йерро проведет жеребьевку стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2018

У мальчика была диагностирована остеосаркома — рак костной ткани — правой ноги.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе. Все восемь
Сборные будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, который будет опубликован 16 октября. Четыре команды, которые одержат победу по сумме двух матчей, завоюют путевки на российский чемпионат мира.
Первые матчи пройдут
Йерро в составе национальной команды провел 89 матчей, забил 29 голов. В составе мадридского «Реала» Йерро трижды становился победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал испанский чемпионат.