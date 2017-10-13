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19:40 (мск), источник: Р-Спорт

Фернандо Йерро проведет жеребьевку стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2018

Экс-капитан сборной Испании по футболу Фернандо Йерро и мексиканская журналистка телеканала ESPN Ванесса Хаппенказен станут ведущими жеребьевки раунда плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2018 года в России, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе. Все восемь команд-участниц стыковых матчей в зоне УЕФА определились после завершения группового этапа отбора на мундиаль в Европе во вторник. Ими стали сборные Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии.

Сборные будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, который будет опубликован 16 октября. Четыре команды, которые одержат победу по сумме двух матчей, завоюют путевки на российский чемпионат мира.

Первые матчи пройдут 9—11 ноября, ответные — 12—14 ноября.

Йерро в составе национальной команды провел 89 матчей, забил 29 голов. В составе мадридского «Реала» Йерро трижды становился победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал испанский чемпионат.

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