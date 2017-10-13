Фернандо Йерро проведет жеребьевку стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2018

Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе. Все восемь команд-участниц стыковых матчей в зоне УЕФА определились после завершения группового этапа отбора на мундиаль в Европе во вторник. Ими стали сборные Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии.

Сборные будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, который будет опубликован 16 октября. Четыре команды, которые одержат победу по сумме двух матчей, завоюют путевки на российский чемпионат мира.

Первые матчи пройдут 9—11 ноября , ответные — 12—14 ноября .