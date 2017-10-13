Результат матча Перу — Колумбия могут отменить? Чили ждет реакции ФИФА
Состав участников ЧМ-2018 еще может измениться.
Состав участников ЧМ-2018 еще может измениться.
Состав участников ЧМ-2018 от Южной Америки может измениться. Или
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Если вы вдруг еще не знаете, в заключительном туре южноамериканского отбора в Лиме Перу и Колумбия сыграли вничью 1:1. Этот результат вместе с гостевым поражениями чилийцев от Бразилии (0:3) и Парагвая от Венесуэлы (0:1) вывел перуанцев и колумбийцев из группы: первых в стыковые матчи, вторых — напрямую в Россию. С финальным свистком обе скамейки запасных пустились в пляс.
Всеобщее внимание привлекла странная общительность Радамеля Фалькао — минут за пять до конца игры колумбийский нападающий, получив наставления от главного тренера, Хосе Нестора Пекермана, оживленно поговорил о
Игроков сразу же заподозрили в сговоре, и они не стали скрывать, что обсуждали результат игры. «Нам было известно, что происходит в других матчах, как играют соперники. При таком раскладе наши команды вместе выходили из группы. И в
ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?
В регламенте ФИФА есть пункт 6.3.2 «Недопустимое влияние на ход или результат матчей»:
1. Всякий, кто пытается договориться или уже находится в сговоре о влиянии на ход или результат матча в форме, противоположной спортивной этике, будет наказан временным отстранением от матчей или запретом на участие в
2. Тот, кто помогает осуществлять незаконную деятельность, описанную в пункте 1, будет подвергнут тому же наказанию.
4. Даже в случаях доказательства стороннего влияния на игру, ее результат остается неизменным.
Пункт 4 отвечает на вопрос, заданный в заголовке статьи, но несколько противоречит пункту 3. Если результат сохранить, из группы выходят Перу и Колумбия. Если ФИФА подтвердит нарушение и исключит из соревнований нарушителей, дальше пойдут Чили и Парагвай. Так или иначе, очевидно, что у поступка Фалькао должны быть последствия.
КАК ДЕЙСТВУЕТ СБОРНАЯ ЧИЛИ?
Чилийцы обвинили Перу и Колумбию в заговоре против их сборной, совсем забыв, что они сами лишили себя удовольствия от поездки на чемпионат мира, когда провалили осеннюю часть отбора, вернувшись в разобранных чувствах после Кубка конфедераций и потерпев три поражения в четырех последних матчах с общим счетом 2:8. И это, если не считать других историй, которые заварили сами. В том числе с присуждением двух поражений Боливии после матчей с Перу (2:0) и Чили (0:0) в сентябре 2016-го за участие в них Нельсона Кабреры, вышедшего на поле в нарушение правил ФИФА о заявке футболистов за национальную команду. Все по закону, но в итоге перуанцы при равенстве очков с чилийцами обошли их за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей.
Теперь некоторые СМИ поспешили сообщить, что Чили подает апелляцию в ФИФА и будет добиваться отмены результата матча перуанцев и колумбийцев. Впрочем, чилийская футбольная федерация опровергла эти новости, сообщив, что собирается дождаться реакции ФИФА на произошедшее, чтобы потом продумать дальнейшие шаги. Все фото- и видеоматериалы, а также признания участников находятся в открытом доступе.
Состав участников ЧМ-2018 от Южной Америки все еще может измениться.