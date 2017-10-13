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16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Результат матча Перу — Колумбия могут отменить? Чили ждет реакции ФИФА

Состав участников ЧМ-2018 еще может измениться.

Источник: AP 2017

Состав участников ЧМ-2018 от Южной Америки может измениться. Или все-таки нет?

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Если вы вдруг еще не знаете, в заключительном туре южноамериканского отбора в Лиме Перу и Колумбия сыграли вничью 1:1. Этот результат вместе с гостевым поражениями чилийцев от Бразилии (0:3) и Парагвая от Венесуэлы (0:1) вывел перуанцев и колумбийцев из группы: первых в стыковые матчи, вторых — напрямую в Россию. С финальным свистком обе скамейки запасных пустились в пляс.

Всеобщее внимание привлекла странная общительность Радамеля Фалькао — минут за пять до конца игры колумбийский нападающий, получив наставления от главного тренера, Хосе Нестора Пекермана, оживленно поговорил о чем-то, закрыв рот рукой, с защитниками сборной Перу, и, главное — с капитаном перуанцев Паоло Герреро. Тот задал несколько вопросов своему тренерскому штабу, после чего оставшиеся минуты хозяева перекатывали мяч на своей половине поля, практически не пересекая центральную линию.

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Игроков сразу же заподозрили в сговоре, и они не стали скрывать, что обсуждали результат игры. «Нам было известно, что происходит в других матчах, как играют соперники. При таком раскладе наши команды вместе выходили из группы. И в какой-то момент я решил рассказать об этом перуанцам», — признался Фалькао The Telegraph. «Мы закончили матч так, как нам было необходимо. Радамель сообщил, что обе наши сборные проходят дальше. Мы счастливы успешно завершить отборочный этап», — подтвердил его слова в эфире Panamericana TV перуанец Ренато Тапия.

ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Футболисты сборной Колумбии празднуют выход на ЧМ-2018 | Источник: AP 2017

В регламенте ФИФА есть пункт 6.3.2 «Недопустимое влияние на ход или результат матчей»:

1. Всякий, кто пытается договориться или уже находится в сговоре о влиянии на ход или результат матча в форме, противоположной спортивной этике, будет наказан временным отстранением от матчей или запретом на участие в какой-либо деятельности, связанной с футболом, а также существенным и соразмерным штрафом, независимо от того, преследовал ли он своим поступком экономические, спортивные (с точки зрения результата) или какие угодно другие цели. В особенно серьезных случаях ему грозит пожизненное отстранение от всего, что связано с футболом.

2. Тот, кто помогает осуществлять незаконную деятельность, описанную в пункте 1, будет подвергнут тому же наказанию.

3. В случае, если нарушивший закон и повлиявший на исход поединка — игрок или официальный представитель, наказание может быть применено к клубу или футбольной федерации, которые они представляют. В особенно серьезных случаях нарушитель может быть наказан исключением из соревнований, понижением в классе, лишением очков и/или денежных премий.

4. Даже в случаях доказательства стороннего влияния на игру, ее результат остается неизменным.

Пункт 4 отвечает на вопрос, заданный в заголовке статьи, но несколько противоречит пункту 3. Если результат сохранить, из группы выходят Перу и Колумбия. Если ФИФА подтвердит нарушение и исключит из соревнований нарушителей, дальше пойдут Чили и Парагвай. Так или иначе, очевидно, что у поступка Фалькао должны быть последствия.

КАК ДЕЙСТВУЕТ СБОРНАЯ ЧИЛИ?

Игроки сборной Чили | Источник: РИА

Чилийцы обвинили Перу и Колумбию в заговоре против их сборной, совсем забыв, что они сами лишили себя удовольствия от поездки на чемпионат мира, когда провалили осеннюю часть отбора, вернувшись в разобранных чувствах после Кубка конфедераций и потерпев три поражения в четырех последних матчах с общим счетом 2:8. И это, если не считать других историй, которые заварили сами. В том числе с присуждением двух поражений Боливии после матчей с Перу (2:0) и Чили (0:0) в сентябре 2016-го за участие в них Нельсона Кабреры, вышедшего на поле в нарушение правил ФИФА о заявке футболистов за национальную команду. Все по закону, но в итоге перуанцы при равенстве очков с чилийцами обошли их за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

Теперь некоторые СМИ поспешили сообщить, что Чили подает апелляцию в ФИФА и будет добиваться отмены результата матча перуанцев и колумбийцев. Впрочем, чилийская футбольная федерация опровергла эти новости, сообщив, что собирается дождаться реакции ФИФА на произошедшее, чтобы потом продумать дальнейшие шаги. Все фото- и видеоматериалы, а также признания участников находятся в открытом доступе.

Состав участников ЧМ-2018 от Южной Америки все еще может измениться.

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