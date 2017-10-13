Результат матча Перу — Колумбия могут отменить? Чили ждет реакции ФИФА

Источник: AP 2017

Состав участников ЧМ-2018 от Южной Америки может измениться. Или все-таки нет?

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Если вы вдруг еще не знаете, в заключительном туре южноамериканского отбора в Лиме Перу и Колумбия сыграли вничью 1:1. Этот результат вместе с гостевым поражениями чилийцев от Бразилии (0:3) и Парагвая от Венесуэлы (0:1) вывел перуанцев и колумбийцев из группы: первых в стыковые матчи, вторых — напрямую в Россию. С финальным свистком обе скамейки запасных пустились в пляс.

Всеобщее внимание привлекла странная общительность Радамеля Фалькао — минут за пять до конца игры колумбийский нападающий, получив наставления от главного тренера, Хосе Нестора Пекермана, оживленно поговорил о чем-то, закрыв рот рукой, с защитниками сборной Перу, и, главное — с капитаном перуанцев Паоло Герреро. Тот задал несколько вопросов своему тренерскому штабу, после чего оставшиеся минуты хозяева перекатывали мяч на своей половине поля, практически не пересекая центральную линию.

Игроков сразу же заподозрили в сговоре, и они не стали скрывать, что обсуждали результат игры. «Нам было известно, что происходит в других матчах, как играют соперники. При таком раскладе наши команды вместе выходили из группы. И в какой-то момент я решил рассказать об этом перуанцам», — признался Фалькао The Telegraph. «Мы закончили матч так, как нам было необходимо. Радамель сообщил, что обе наши сборные проходят дальше. Мы счастливы успешно завершить отборочный этап», — подтвердил его слова в эфире Panamericana TV перуанец Ренато Тапия.

ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Футболисты сборной Колумбии празднуют выход на ЧМ-2018 | Источник: AP 2017

В регламенте ФИФА есть пункт 6.3.2 «Недопустимое влияние на ход или результат матчей»:

1. Всякий, кто пытается договориться или уже находится в сговоре о влиянии на ход или результат матча в форме, противоположной спортивной этике, будет наказан временным отстранением от матчей или запретом на участие в какой-либо деятельности, связанной с футболом, а также существенным и соразмерным штрафом, независимо от того, преследовал ли он своим поступком экономические, спортивные (с точки зрения результата) или какие угодно другие цели. В особенно серьезных случаях ему грозит пожизненное отстранение от всего, что связано с футболом.

2. Тот, кто помогает осуществлять незаконную деятельность, описанную в пункте 1, будет подвергнут тому же наказанию.

3. В случае, если нарушивший закон и повлиявший на исход поединка — игрок или официальный представитель, наказание может быть применено к клубу или футбольной федерации, которые они представляют. В особенно серьезных случаях нарушитель может быть наказан исключением из соревнований, понижением в классе, лишением очков и/или денежных премий.

4. Даже в случаях доказательства стороннего влияния на игру, ее результат остается неизменным.

Пункт 4 отвечает на вопрос, заданный в заголовке статьи, но несколько противоречит пункту 3. Если результат сохранить, из группы выходят Перу и Колумбия. Если ФИФА подтвердит нарушение и исключит из соревнований нарушителей, дальше пойдут Чили и Парагвай. Так или иначе, очевидно, что у поступка Фалькао должны быть последствия.

КАК ДЕЙСТВУЕТ СБОРНАЯ ЧИЛИ?

Игроки сборной Чили | Источник: РИА

Чилийцы обвинили Перу и Колумбию в заговоре против их сборной, совсем забыв, что они сами лишили себя удовольствия от поездки на чемпионат мира, когда провалили осеннюю часть отбора, вернувшись в разобранных чувствах после Кубка конфедераций и потерпев три поражения в четырех последних матчах с общим счетом 2:8. И это, если не считать других историй, которые заварили сами. В том числе с присуждением двух поражений Боливии после матчей с Перу (2:0) и Чили (0:0) в сентябре 2016-го за участие в них Нельсона Кабреры, вышедшего на поле в нарушение правил ФИФА о заявке футболистов за национальную команду. Все по закону, но в итоге перуанцы при равенстве очков с чилийцами обошли их за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

Теперь некоторые СМИ поспешили сообщить, что Чили подает апелляцию в ФИФА и будет добиваться отмены результата матча перуанцев и колумбийцев. Впрочем, чилийская футбольная федерация опровергла эти новости, сообщив, что собирается дождаться реакции ФИФА на произошедшее, чтобы потом продумать дальнейшие шаги. Все фото- и видеоматериалы, а также признания участников находятся в открытом доступе.