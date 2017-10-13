Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулись

В июле вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что российские телеканалы не в состоянии заплатить за телевизионные права на показ чемпионата мира по футболу 2018 года больше $38−40 млн. В конце августа генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин сообщил, что переговоры должны завершиться до конца года.

«К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, что и была, — в условиях. Пока мы в поиске компромисса», — прокомментировал ситуацию Файфман.

Консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ», пытается купить права на показ чемпионата мира больше года. Как ранее отмечал Мутко, ФИФА хочет получить от сделки более $100 млн. Сторонам не удалось найти компромисс до Кубка конфедераций, права на показ которого были приобретены консорциумом отдельно, сумма, по информации ТАСС, составила $3,5 млн.