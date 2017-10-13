Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Песков: ни о какой компенсации за Крым не может идти речи
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Спартак М
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Леванте
Футбол. Первый дивизион
14.10
Томь
Факел
Все события
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Чили не подаст апелляцию на матч отбора ЧМ Перу — Колумбия
МЮ готов заплатить 170 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма»
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
15:59 (мск), источник: ТАСС

«Матч ТВ» ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» рассматривает возможность трансляции церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

«Матч ТВ» рассматривает возможность показа жеребьевки чемпионата мира, в данный момент находимся в процессе переговоров, — сказали в пресс-службе. Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

В июле вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что над жеребьевкой «будет работать» Первый канал.

На вопрос ТАСС, будет ли Первый канал показывать жеребьевку, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман в пятницу ответил: «Мы планируем». Он также сообщил, что кандидатура ведущего церемонии пока обсуждается.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

 Мария Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля"
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулись
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Малкин спасовал перед Кучеровым: обзор дня в НХЛ
Чили не подаст апелляцию на матч отбора ЧМ Перу — Колумбия
МЮ готов заплатить 170 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма»
Обладатель «Золотого мяча» лидирует на президентских выборах
Владимир Алешин: Смотрел, как сплавляют «Торпедо», — и плакал
Тренерский штаб ЦСКА взял на матч с «Краснодаром» 16 футболистов
Новости
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь