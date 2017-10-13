«Матч ТВ» ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018

«Матч ТВ» рассматривает возможность показа жеребьевки чемпионата мира, в данный момент находимся в процессе переговоров, — сказали в пресс-службе. Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

В июле вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что над жеребьевкой «будет работать» Первый канал.

На вопрос ТАСС, будет ли Первый канал показывать жеребьевку, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман в пятницу ответил: «Мы планируем». Он также сообщил, что кандидатура ведущего церемонии пока обсуждается.