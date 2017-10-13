«Матч ТВ» ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» рассматривает возможность трансляции церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» рассматривает возможность трансляции церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в
«Матч ТВ» рассматривает возможность показа жеребьевки чемпионата мира, в данный момент находимся в процессе переговоров, — сказали в
В июле
На вопрос ТАСС, будет ли Первый канал показывать жеребьевку, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман в пятницу ответил: «Мы планируем». Он также сообщил, что кандидатура ведущего церемонии пока обсуждается.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.