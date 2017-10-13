Главный тренер женской сборной Беларуси назвал состав на матчи с футболистками Шотландии и Украины

В тренировочный лагерь вызваны 23 футболистки:
вратари — Екатерина Ковальчук («Минск»), Наталья Воскобович («Зорка-БДУ», Минск), Татьяна Чистик (РГУОР, Минск);.
защитники — Екатерина Луцкевич, Эльвира Уразаева, Анастасия Новикова (все — «Зорка-БДУ», Минск), Юлия Слесарчик, Маргарита Юшко, Анна Козюпа, Алеся Лынько (все — «Минск»), Зарина Капустина («Надежда-СДЮШОР № 7», Могилев);.
полузащитники — Анастасия Линник, Полина Бештень, Валерия Белая (все — «Минск»), Вита Николаенко, Татьяна Маркушевская (обе — «Зорка-БДУ», Минск), Анастасия Шуппо, Анастасия Харланова (обе — «Медик», Конин, Польша), Анастасия-Гражина Щербаченя (PJK, Эстония), Татьяна Краснова («Бобруйчанка», Бобруйск);.
нападающие — Екатерина Гончарова («Славянка», Минск), Виктория Казакевич («Зорка-БДУ», Минск), Елизавета Сергейчик («Неман», Гродно).
Белорусские спортсменки 19 октября примут на поле ФК «Минск» сборную Шотландии в квалификации чемпионата мира-2019, а 23 октября на стадионе СОК «Олимпийский» состоится товарищеский матч с командой Украины.