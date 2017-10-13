Юнифайд-матч в рамках тура кубка мира по футболу состоится в Калининграде

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Калининград встретил кубок чемпионата мира по футболу, церемония приветствия трофея состоялась в драматическом театре. Увидеть кубок и сделать с ним фотографию можно будет 14 и 15 октября в специальном шатре на площади Победы, который будет работать с 11 до 22 часов.

«Для нас самое главное — чтобы и футбол, и тур кубка стали доступными как можно большему количеству людей, поэтому в программе нашего посещения Калининграда мы запланировали юнифайд-матч, — сказал журналистам представитель проекта Олег Пилецкий. — Мы привлекаем туда как людей с особенностями развития, так и звезд, руководство области, объединяем их в одну команду, и они становятся частью одной большой игры».

Временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства — министра спорта Калининградской области, посол чемпионата мира-2018 от Калининграда олимпийская чемпионка Наталья Ищенко рассказала, что товарищеский матч состоится в воскресенье во дворце спорта «Юность».

«Мы сейчас занимаемся тем, что формируем списки тех деток с различными нарушениями, которые смогут попасть на этот матч. Участие в игре примут ветераны “Балтики”, представители областного правительства, думы, городских властей. Речь не будет идти о результате, победе. Главная цель — объединить людей», — сказала Ищенко.