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14:50 (мск), источник: Р-Спорт

Три тестовых матча пройдут на стадионе, который строится к ЧМ-2018 в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Три тестовых матча пройдут в марте-апреле следующего года на стадионе, который строится в Калининграде к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам в пятницу врио заместителя председателя областного правительства, курирующий вопросы подготовки региона к ЧМ, Александр Рольбинов.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается проведения тестовых мероприятий, то, действительно, мы должны проверить способность не только самого стадиона, но и всей инфраструктуры, которую мы готовим к проведению чемпионата. У нас запланировано три тестовых матча, которые пройдут в марте-апреле следующего года. Что касается команд, проблема в том, что существуют спортивные графики, таблица, по которой команды будут играть в сезоне. Мы продолжим переговоры, в которых нам помогает руководство РФС, Минспорта», — сказал Рольбинов.

Он отметил, что в любом случае в рамках тестовых мероприятий на новом стадионе сможет сыграть калининградская команда «Балтика», которая выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Стадион к мировому футбольному первенству на 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией «Крокус Интернешнл» — был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,36 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня.

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