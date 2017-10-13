Три тестовых матча пройдут на стадионе, который строится к ЧМ-2018 в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Три тестовых матча пройдут в
КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Три тестовых матча пройдут в
«Что касается проведения тестовых мероприятий, то, действительно, мы должны проверить способность не только самого стадиона, но и всей инфраструктуры, которую мы готовим к проведению чемпионата. У нас запланировано три тестовых матча, которые пройдут в
Он отметил, что в любом случае в рамках тестовых мероприятий на новом стадионе сможет сыграть калининградская команда «Балтика», которая выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Стадион к мировому футбольному первенству на 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией «Крокус Интернешнл» — был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,36 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,