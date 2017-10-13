Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Страна, которая признала Крым российским и выпустила новый атлас
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Спартак М
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Леванте
Футбол. Первый дивизион
14.10
Томь
Факел
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Ученые подслушали, о чем люди говорят во сне
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
14:09 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА удовлетворена ходом продаж билетов на ЧМ-2018 и не сравнивает его с ЧМ-2014

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт, Семен Галькевич. Международная федерация футбола в ответ на соответствующий запрос корреспондента «Р-Спорт» сообщила, что удовлетворена ходом первого этапа реализации билетов на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, и при этом воздерживается от сравнений по динамике заявок с предыдущим турниром, который в 2014 году прошел в Бразилии.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ФИФА сообщила, что почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками на чемпионат мира по футболу 2018 года по итогам первого этапа заявок. Более 300 тысяч заявок ушли на билеты на финал турнира, 150 тысяч — на матч открытия. При этом более 30% от общего числа заявок поступили от иностранных болельщиков. По итогам первого этапа на билеты чемпионата мира-2014 в Бразилии было подано 6,1 миллиона заявок.

«Мы можем подтвердить, что удовлетворены первым периодом продажи билетов. Поскольку продажи билетов продолжаются, мы не в состоянии делать окончательные выводы. Как правило, мы воздерживаемся от сравнения продаж билетов на двух разных чемпионатах мира, так как обстоятельства различаются. В случае с Россией мы видели, например, на Кубке конфедераций, что болельщики, как правило, заказывают билеты в последний момент», — говорится в ответе ФИФА.

Впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Чили не подаст апелляцию на матч отбора ЧМ Перу — Колумбия
МЮ готов заплатить 170 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма»
Обладатель «Золотого мяча» лидирует на президентских выборах
Владимир Алешин: Смотрел, как сплавляют «Торпедо», — и плакал
«Тампа » победила, Кучеров забросил шайбу в 4-й игре подряд
Спорт-Экспресс
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь