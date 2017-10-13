ФИФА удовлетворена ходом продаж билетов на ЧМ-2018 и не сравнивает его с ЧМ-2014

Источник: РИА "Новости"

Ранее ФИФА сообщила, что почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками на чемпионат мира по футболу 2018 года по итогам первого этапа заявок. Более 300 тысяч заявок ушли на билеты на финал турнира, 150 тысяч — на матч открытия. При этом более 30% от общего числа заявок поступили от иностранных болельщиков. По итогам первого этапа на билеты чемпионата мира-2014 в Бразилии было подано 6,1 миллиона заявок.

«Мы можем подтвердить, что удовлетворены первым периодом продажи билетов. Поскольку продажи билетов продолжаются, мы не в состоянии делать окончательные выводы. Как правило, мы воздерживаемся от сравнения продаж билетов на двух разных чемпионатах мира, так как обстоятельства различаются. В случае с Россией мы видели, например, на Кубке конфедераций, что болельщики, как правило, заказывают билеты в последний момент», — говорится в ответе ФИФА.