Чилийцы не будут подавать апелляцию на матч отбора ЧМ-2018 Перу — Колумбия

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая 10 октября, завершилась вничью — 1:1. Ранее в СМИ сообщалось, что во время матча тренер колумбийцев подозвал капитана команды Радамеля Фалькао и сообщил ему результаты параллельных встреч. После этого Фалькао поочередно подходил к игрокам сборной Перу и, прикрывая рот рукой, предлагал доиграть матч со счетом 1:1. Позже в СМИ появилась информация, что чилийцы намерены подать в ФИФА апелляцию на результат этой игры.

«Это слухи. Не будет никаких апелляций. Результат той игры является закрытой страницей для чилийцев», — цитирует Молину газета La Razon.

По итогам отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ напрямую на чемпионат мира вышли сборные Бразилии (41 очко), Уругвая (31), Аргентины (28) и Колумбии (27). Занявшая пятое место команда Перу (26) в стыковых матчах за путевку на турнир сыграет в ноябре со сборной Новой Зеландии.

Неудачниками квалификации стали сборные Чили (26), уступившие перуанцам по дополнительным показателям, Парагвая (24), Эквадора (20), Боливии (14) и Венесуэлы (12).