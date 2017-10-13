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14:06 (мск), источник: Р-Спорт

Чилийцы не будут подавать апелляцию на матч отбора ЧМ-2018 Перу — Колумбия

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Вице-президент чилийской федерации футбола Андрес Молина назвал слухами информацию о возможной апелляции чилийцев в ФИФА на результат матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Перу и Колумбии.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая 10 октября, завершилась вничью — 1:1. Ранее в СМИ сообщалось, что во время матча тренер колумбийцев подозвал капитана команды Радамеля Фалькао и сообщил ему результаты параллельных встреч. После этого Фалькао поочередно подходил к игрокам сборной Перу и, прикрывая рот рукой, предлагал доиграть матч со счетом 1:1. Позже в СМИ появилась информация, что чилийцы намерены подать в ФИФА апелляцию на результат этой игры.

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«Это слухи. Не будет никаких апелляций. Результат той игры является закрытой страницей для чилийцев», — цитирует Молину газета La Razon.

По итогам отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ напрямую на чемпионат мира вышли сборные Бразилии (41 очко), Уругвая (31), Аргентины (28) и Колумбии (27). Занявшая пятое место команда Перу (26) в стыковых матчах за путевку на турнир сыграет в ноябре со сборной Новой Зеландии.

Неудачниками квалификации стали сборные Чили (26), уступившие перуанцам по дополнительным показателям, Парагвая (24), Эквадора (20), Боливии (14) и Венесуэлы (12).

По информации источника, о возможности подать апелляцию на результат матча на данный момент задумываются в Ассоциации футбола Парагвая.

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