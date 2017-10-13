Федерация футбола Исландии подтвердила, что база сборной на ЧМ будет в Геленджике

Ранее издание grapevine.is сообщило, что сборная Исландии разместится в одном из отелей Геленджика на период участия в чемпионате мира в России. Исландцы отобрались на турнир в понедельник, победив команду Косово в заключительном туре европейской квалификации и заняв первое место в группе I. Сборная Исландии впервые в своей истории вышла в финальный турнир чемпионата мира.