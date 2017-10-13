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14:02 (мск), источник: Р-Спорт

Федерация футбола Исландии подтвердила, что база сборной на ЧМ будет в Геленджике

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборная Исландии по футболу будет базироваться в Геленджике во время чемпионата мира-2018, сообщил «Р-Спорт» пресс-офицер Федерации футбола Исландии Оскар Ерн Гудбрандссон.

Источник: AFP 2017

Ранее издание grapevine.is сообщило, что сборная Исландии разместится в одном из отелей Геленджика на период участия в чемпионате мира в России. Исландцы отобрались на турнир в понедельник, победив команду Косово в заключительном туре европейской квалификации и заняв первое место в группе I. Сборная Исландии впервые в своей истории вышла в финальный турнир чемпионата мира.

«Могу подтвердить, что сборная Исландии по футболу будет базироваться в Геленджике во время чемпионата мира», — сообщил Оскар Ерн Гудбрандссон «Р-Спорт» по телефону.

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